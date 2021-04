Únia dopravcov Slovenska so štrajkom mestských dopravných podnikov nesúhlasí

"Nesúhlasíme, aby im bola poskytnutá finančná pomoc z financií, ktoré odobrila vláda a Národná rada SR pre súkromné spoločnosti a súkromný sektor na kompenzáciu počas pandémie," uviedli organizácie. Pripomenuli, že dopravné podniky sú napojené na mestské rozpočty s celoročnou podporou vlády. "Dopravné podniky by sa mali zamyslieť nad svojim hospodárením a predraženými tendrami pri nákupe techniky a opravy vozidiel," dodali organizácie.

Výstražný štrajk na pondelkové ráno vyhlásili zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Prešovský dopravný podnik sa v pondelok napokon zapojí len do takzvaného podporného štrajku. Ministerstvo dopravy opakovane uviedlo, že nemá zákonnú ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť, no hľadá spôsoby, ako to riešiť.