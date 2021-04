Epidémia na Slovensku slabne: Primár považskobystrickej nemocnice však upozornil na jedno veľké ALE!

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku je napriek klesajúcim úmrtiam a počtom pacientov v nemocniciach stále vážna. Lekár z prvej línie Milan Kulkovský na sociálnej sieti vyjadril znepokojenie nad tým, že počas veľkonočných sviatkov sa vykoná len minimálny počet PCR testov.

„Klesajúci trend novonakazených aj hospitalizovaných je fakt, ktorý nás všetkých teší a nabíja pozitívnou energiou. Ale je tu jedno ALE. Pozrime sa na čísla s použitím sedliackeho rozumu,“ napísal na úvod svojho príspevku Kulkovský. „Počas 4 sviatočných dní sa PCR testovanie v porovnaní s bežnými pracovnými dňami prakticky zastaví. Čísla budú preto úžasné - desiatky až stovky oproti tisíckam. Je to ale podobné, ako sa tešiť z menšieho množstva utopených v zime oproti letu,“ dodal.

Pokiaľ ide o počet hospitalizovaných, doktor predpokladá, že najnižšie číslo by sme mali dosiahnuť v piatok (2. 4.), a to 2776. „Je to dané tým, že pred sviatkami sa prirodzene viac prepúšťa (rovnako ako pred každým víkendom). Mnohí podpísali negatívny reverz, niektorí boli prepustení skôr, pretože je nevyhnutné uvoľniť lôžka pre prijímaných pacientov (4 dni sviatočný režim = menej personálu = neprepúšťa sa tak ako cez víkend). Zníženie počtu bude v týchto dňoch reprezentovať predovšetkým počet úmrtí. Predpokladám teda, že najneskôr v utorok bude počet hospitalizovaných opäť atakovať hranicu 3000,“ upozornil primár.

Kulkovský zároveň apeluje na ľudí, aby naďalej dodržiavali všetky protiepidemiologické oparenia. „Odmenou za zodpovedné 4 dni budú krajšie mesiace... A keď pôjdete do kostola za účelom individuálnej modlitby, nezabúdajte na respirátor a hygienu rúk, ideálne by boli rukavice. Určite sa ničoho nedotýkajte perami. Treba si uvedomiť, že kostolmi prejdú tieto dni tisícky veriacich,“ pripomenul.