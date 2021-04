Ak by sa pred mesiacom zaočkovala, žila by! FOTO Primár Kulkovský opísal smutnú realitu dneška

VIDEO Lekár vysvetlil, ako funguje vakcinácia, kedy sa vytvorí imunita a kto sa má dať zaočkovať

Primár Milan Kulkovský z Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica deň čo deň nasadzuje svoj život, aby zachránil pacientov bojujúcich s covidom-19. Bohužiaľ, nezaočkovanú ženu, ktorá mala obojstrannú pneumóniu, sa mu zachrániť nepodarilo.

„Na obrázku je RTG pľúc pacientky, ktorú som v predchádzajúcej službe prijímal na Covid oddelenie. Rozsiahly obojstranný zápal pľúc. Nemala žiadne závažné ochorenia. Do 24 hodín zomrela. Čo by bolo, keby sa dala pred mesiacom zaočkovať? Žila by! Odkedy očkujeme, na našom Covid oddelení sme neprijali žiadneho pacienta, ktorý by bol už zaočkovaný,“ uviedol Kulkovský.

Zdroj: FB/Milan Kulkovsky blog

Lekár preto apeluje na ľudí, aby s očkovaním proti pandemickému vírusu neotáľali. „Ak môžeme my všetci ako jednotlivci niečo pre svoju ochranu urobiť, nemali by sme váhať. Pred všetkými mutáciami nás vakcíny 100 % neochránia, no je takmer isté, že keď sa aj nakazíte, neskončíte v kritickom stave v nemocnici alebo ako súčasť štatistiky obetí Covid-19. A neváhal by som použiť ktorúkoľvek schválenú vakcínu,“ skonštatoval primár.

Podľa jeho slov aj v považskobystrickej nemocnici ležia pacienti s trombózou, no ani jeden z nich neabsolvoval očkovanie proti covidu. „Pacientov s trombózou máme na internom oddelení v nemocnici aj teraz, ani jeden nebol očkovaný. Najmladší nemá ani 30 rokov. Veľmi veľa pacientov malo pľúcnu embóliu v spojitosti s infekciou Covid-19. Mnohých pacientov s Covid-19 zabila práve pľúcna embólia. Je pravdepodobnejšie, že vás zasiahne blesk alebo že sa z vás stane nový euromilionár, ako to, že vás zabije trombóza spôsobená očkovaním. Nechajte sa zaočkovať, počas búrky nechoďte von a podajte tiket,“ dodal na záver.