Remišová o vládnej koalícii: VIDEO Toto je druhá šanca! Matovič aj Sulík si uvedomili svoju zodpovednosť

BRATISLAVA – Výstupom z koaličnej krízy by mala byť aj sebareflexia všetkých jej protagonistov, ktorá zabráni ďalším podobným situáciám už v zárodku. Po utorkovom rokovaní vlády, na ktorej kabinet prijal uznesenie o podaní demisie, to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň vyjadrila presvedčenie, že v obmenenom zložení pod vedením nového premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) bude kabinet pokračovať v napĺňaní programového vyhlásenia vlády. "Mali by sme ho aktualizovať, vyňať tie veci, ktoré sme naplnili. Ak by išlo o jeho rozšírenie, privítala by som aktualizáciu v oblasti inovácií," dodala.

Vicepremiérka dostala tiež otázku, aký môže byť doterajší šéf exekutívy Igor Matovič na poste ministra financií. Remišová predpokladá, že Matovič bude vedieť "držať kasu" tak, ako to vedel Eduard Heger, zároveň apeluje na to, aby sa pokračovalo v línii, že ak štát na niečom šetrí, je to na vlastnej prevádzke.

Vláda sa na utorkovom zasadnutí uzniesla podať demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Podľa Ústavy SR, ak podá demisiu predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Zároveň vládny kabinet poveril podpredsedu vlády SR a ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), aby toto uznesenie vlády o podaní demisie oznámil hlave štátu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová o 16.00 h prijme demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Zostavením novej vlády poverí Hegera.