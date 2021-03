KOALIČNÁ KRÍZA Matovič odstúpi len pod podmienkami: Sulík odkazuje, je to pomsta, nič nepochopil!

Skončí sa už konečne koaličná kríza? To je otázka, ktorá trápi celé Slovensko, ktoré má už dosť politických šarvátok. Matovič v nedeľu večer pri príležitosti prvého výročia menovania svojho kabinetu vyjadril ochotu podať demisiu v záujme riešenia vládnej krízy. Svoju rezignáciu ale podmienil splnením niekoľkých personálnych požiadaviek zo strany koaličných partnerov. Trvá na odchode ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), Márie Kolíkovej (Za ľudí) z postu ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu (Za ľudí) z postu podpredsedu Národnej rady SR. Podmienkou je tiež odstúpenie predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej (SaS). "Pre upokojenie situácie považujeme za nevyhnutný odchod Richarda Sulíka z vlády a rovnako odchod ďalších predstaviteľov koalície," vyhlásil s tým, že žiada presné prerozdelenie postov podľa výsledkov vo voľbách.

Podľa SaS sa Matovič mstí

Strana Sloboda a Solidarita oceňuje krok Igora Matoviča odstúpiť z postu predsedu vlády, ktorý otvára priestor na ďalšie rokovania. Zároveň však nebude súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne osobná pomsta premiéra, informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. "Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo," uviedli predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia Branislav Gröhling a Karol Galek.

Podľa SaS Matovič stále nepochopil, že príčinou koaličnej krízy je on sám. "Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore," hovorí Sulík. Požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor - Kolíkovej, Šeligu, Bittó Cigánikovej a Sulíka podľa SaS potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu. "Koaličná kríza sa aj vďaka tomu, že Igor Matovič vyše týždňa mlčal, zbytočne naťahuje a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac. Sme za čo najskoršie ukončenie krízy, ktoré je momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽaNO, a sústredenie sa na skutočné problémy Slovenska," doplnili Gröhling a Galek. Naďalej platí, že ak do stredy nedôjde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády.

Napätie v koalícii vyvrcholilo nákupom vakcíny Sputnik V

Koaličná kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, žiadajú odchod Igora Matoviča z čela vlády. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Ak Matovič z postu premiéra neodíde, vládu plánujú opustiť ministri SaS a Za ľudí. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.