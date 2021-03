AKTUÁLNE Sulík to povedal naplno: Matovič by mal zvážiť zotrvanie vo funkcii! Koalíciu ťahá dole

Richard Sulík zopakoval, že koalícia sa musí rozprávať aj o výmene premiéra. Práve Sulík prišiel včera s návrhom na rekonštrukciu vlády. Na stole sú podľa neho mená všetkých ministrov a koalícia musí diskutovať o ich prípadných zlyhania, ktoré by mohli byť dôvodom na výmenu. Zatiaľ najväčšej kritike čelí minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Matovič musí zvážiť zotrvanie vo funkcii

"Je načase, aby Igor Matovič zvážil zotrvanie vo funkcii. Jeho spôsoby a technika vládnutia priťažujú všetkým. Nie je schopný exekutívy v týchto ťažkých časoch, len rozdáva rany na všetky strany," povedal relácia Braňo Závodský Naživo rádia Expres. Podľa neho sa o tom musia rozprávať. "Nepôjde na to hurá systémom, nakoniec, nie sme v koalícii sami, ale ťahá nás to všetkých dole. Ak to pôjde takto, bude Smer a Hlas opäť zostavovať vládu," dodal predseda SaS.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Sulík chce rokovať s poslancami OĽaNO

Sulík chce rokovať o vládnej kríze aj s poslancami OĽaNO. "Chcel by som počuť názory poslaneckého klubu OĽaNO. Neverím, že všetkých 53 poslancov je spokojných s vládnutím Igora Matoviča," povedal. Chce sa spojiť s predsedom klubu Michalom Šipošom a všimol si aj reakciu poslanca klubu OĽaNO Jána Krošláka, ktorý ostro kritizoval premiéra na Facebooku. Matovič podľa Sulíka svojimi avantúrami ťahá dole celú koalíciu. "Jeho osobné chúťky znemožňujú pokračovanie koalícii. Nie je súčasťou riešenia, ale súčasťou problému," povedal Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rekonštrukcia vlády nie je kvôli Sputniku

Ešte včera uviedol, že OĽaNO je schopné vygenerovať aj ďalších ľudí aj na premiérsky post. Dodal, že sa mu veľmi dobre pracuje s Eduardom Hegerom, s ktorým dobre vychádza už teraz. Strana SaS v stanovisku ešte predtým uviedla, že Igor Matovič opätovne otáča situáciu a vydiera občanov a aj koaličných partnerov. Požiadavka na rekonštrukciu vlády nie je pre dovoz Sputnika, ale kvôli jeho štýlu vládnutia.

"Ani po roku v pozícii premiéra nepochopil, že vládnuť sa nedá cez Facebook. Dohody sa nerobia cez verejné osočovanie koaličných partnerov, ale za rokovacím stolom. To platí aj o desiatkach miliónov eur daňovníkov, ktoré sa nemíňajú z večera do rána, ale s rozvahou. Igor Matovič opäť raz len ukázal, že do kresla premiéra nedorástol a jeho najnovším statusom len podčiarkol nevyhnutnosť rekonštrukcie vlády," uviedol v stanovisku strany Sulík.