MIMORIADNE Na Úrade vlády narastá zúfalosť: Matovič vo VIDEU prosí Remišovú a Sulíka o pomoc!

BRATISLAVA - Situácia je mimoriadne napätá. Okrem toho, že Slovensko aktuálne bičuje veľmi napätá atmosféra ohľadom pandémie, v otázke vlády to nevyzerá o nič príjemnejšie. Po tichom príchode ruského Sputnika V sa v koalícii dosť znepríjemnili vzťahy a strany SaS a Za ľudí včera absolvovali republikové rady a predsedníctva o ďalších postupoch a v hre je aj rozpad vlády. Spomínané strany sa dnes chcú poradiť s prezidentkou a vyhlásenie poskytol aj Boris Kollár, ktorý partnerov pozval na večerné stretnutie do Národnej rady SR!

zatiaľ najväčšiu koaličnú krízu rozpútal príchod vakcíny Sputnik V

šéf SaS Sulík vyhlásil, že je čas na rekonštrukciu vlády, premiér si podľa neho proti sebe poštval už každého

Matovič z vlády pred novinármi ušiel bez slova, Remišová ani Kolíková na vláde neboli

premiér svoje názory vyjadruje v dlhých statusoch na sociálnej sieti, v predvečer dokonca vytiahol video, kde prosí Remišovú a Sulíka o pomoc

šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pozval koaličných lídrov na rokovanie, ponuku prijali strana SaS a hnutie OĽaNO

zástupcovia koaličných strán postupne prichádzajú k prezidentke Zuzane Čaputovej

Premiér Matovič sa vyjadril k Remišovej a Sulíkovi

18:35 Čakanie pred parlamentom pokračuje. Podľa televízie TA3 má byť v budove Igor Matovič, Richard Sulík, Branislav Gröhling a Boris Kollár. Nie je to síce isté, ale isté informácie hovoria o tom, že by na rokovaní mala chýbať Veronika Remišová, no nie je to potvrdené.

18:12 SaS opakuje, že kritika z ich strany nie je o Sputniku V, ale o štýle vládnutia Igora Matoviča.

17:53 Krátko pred šiestou hodinou večer poslal Matovič médiám video, v ktorom prosí Sulíka a Remišovú, aby sa nevyhrážali povalením vlády. "Rišo, Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili Sputnik proti vaše vôli. Na druhej strane si myslím, že ako premiér som mal psiu povinnosť, aby sme zachránili životy. Podaril sa nám malý-veľký zázrak. Bol by som rád, aby ste mi v tom pomohli. Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámeinku na rozpad našej vlády," hovorí premiér vo videu.

17:33 Začína krátky brífing prezidentky Zuzany Čaputovej. "Pozitívne ma prekvapila miera zhody medzi týmito dvoma koaličnými stranami (SaS a Za ľudí, pozn. red.). Želám si, aby takáto zhoda bola medzi všetkými štyrmi stranami koalície," povedala v krátkom vyhlásení Čaputová.

16:59 Podľa informácií TV Markíza doteraz na Úrade vlády rokoval Boris Kollár s premiérom Igorom Matovičom. Podľa Denníka N zas poslanec Ján Benčík zo Za ľudí pohrozil svojím odchodom z klubu, ak nedôjde k výmene na poste premiéra a na poste ministra zdravotníctva. Prestane tak podporovať vládu. Predseda Sme rodina po rokovaní s Matovičom na ÚV zároveň vyhlásil, že pre nákup Sputnika V by nemala padnúť vláda. O možnej rekonštrukcii sú ochotní sa baviť, ale sami túto diskusiu nezačnú.

16:46 Sulík opakuje, že v žiadnom prípade nechcú predčasné voľby a že zloženie Národnej rady je dobré a koalícia je silná. "Rekonštrukcia vlády je niečo iné, to vôbec nemusí súvisieť a vyvolať predčasné voľby," hovorí Sulík, pričom to prirovnáva k obmene Fica za Pellegriniho v roku 2018. O 17:00 začína už avizovaná koaličná rada.

16:44 Podľa Remišovej je dnes moment, kedy sa bilancuje ročné pôsobenie vlády. "Momentálne vnímame napätie aj vo vládnej koalícii a s nepokojením sledujeme, že občania sa zaoberajú problémami vlády, pričom by to malo byť naopak. Preto sme s kolegami, keďže vnímame tieto problémy, sme otázky s pani prezidentkou zhodnotili ako politickú situáciu krízy a hovorili sme aj o rekonštrukcii vlády," uzavrela Remišová.

Veronika Remišová a Richard Sulík po rokovaní s prezidentkou:

16:41 Začína brífing predsedov SaS a Za ľudí po rokovaní s prezidentkou. "Všetci si pamätáme vzopretie, aby sa zmenila vláda. Dnes je tomu takmer rok a sami vidíme, že v mnohých veciach, aj napriek tomu, že táto vláda mala najlepšie úmysly, spravili sme mnoho chýb a z nich sa chceme poučiť," začína Remišová.

16:28 Na stretnutí v parlamente už prisľúbilo účasť aj vládne hnutie OĽaNO.

16:09 Situácia sa mimoriadne zamotáva. Podľa našich zdrojov z Úradu vlády minister Sulik odišiel z dnešného ranného rokovania veľmi podráždený. Predčasne mal odísť so slovami “Igor, si hnusný, zákerný klamársky c*uj!”

15:34 Podľa poslanca Petra Pellegriniho (nezaradený) musí vláda podať demisiu a krajinu by do volieb mali viesť odborníci.

15:27 SaS reaguje na posledné statusy Matoviča o vakcínach. Odmietajú údajné prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že SaS nejde o zdravie a životy ľudí. Kritika SaS vraj nestojí na vakcíne Sputnik V a ani pochybnom nákupe či tlačovej besede predsedu vlády a ministra zdravotníctva, ale na neudržateľnom štýle vládnutia Igora Matoviča. "Je absurdné, aby sme boli namiesto konštruktívnej diskusie o rekonštrukcii vlády svedkami neustálych útokov a prekrúcania. Igor Matovič svojou rétorikou poštval proti sebe všetkých- koaličných partnerov, prezidentku, starostov a primátorov, odborníkov či veľkú časť verejnosti. Takto to predsa nemôže pokračovať. Sme najhorší na svete v úmrtiach na covid na počet obyvateľov. Igor Matovič však aj teraz citovo vydiera občanov, keď tvrdí, že len jemu ide o životy a všetci sú proti nemu. Nie je to pravda a vie to každý, kto dokáže prijať kritiku či názor druhého,“ zopakoval predseda SaS Richard Sulík.

15:12 Za prezidentkou Čaputovou prichádzajú aj predstavitelia Za ľudí s Veronikou Remišovou, Máriou Kolíkovou či Jurajom Šeligom. V paláci už rokujú aj predstavitelia SaS.

Príchod predstaviteľov SaS a Za ľudí do prezidentského paláca:

15:08 Matovič sa v najnovšom statuse venuje vakcínam, no už nie tým ruským, ale Pfizerom. Vláda vraj dohodla ďalších 100-tisíc dávok pre mesiac marec.

14:30 Matovič opäť vyťahuje ďalší repetitívny status, kde opäť hovorí o Sputniku. Tentokrát ako o geopolitickej zbrani. "Prosím, uvedomme si každý, že ľudia zomierajú a majú právo na to, aby sme chránili ich životy. Covid nemá svoju obľúbenú svetovú stranu a rovnako ju nemá ani liek. Sputnikom sa zaočkujú len tí, ktorí chcú a preto zneužívať dovoz vakcíny a moju prítomnosť na košickom letisku ako dôvod na pád vlády, je mimoriadne zvláštne. 11 mesiacov obhajujem nepopulárne a ťažké rozhodnutia, ktorých cieľom je chrániť životy a zdravie ľudí. 11 mesiacov mi v tom opakovane pre percentá obľuby podrážajú nohy ľudia, od ktorých by som skôr očakával podporu," sťažuje sa premiér.

14:06 Zástupcovia SaS sa zúčastnia na stretnutí , na ktoré predstaviteľov koalície pozval predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár, ak sa stretnutie uskutoční. Potvrdil to hovorca SaS Ondrej Šprlák. Za ľudí sa k ponuke Kollára vyjadrí po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktoré je naplánované na 15.00 h. Uviedol to člen predsedníctva Roman Krpelan. "Strana SaS je otvorená každému konštruktívnemu rokovaniu. Takže áno, ak stretnutie bude, zástupcovia SaS sa stretnutia zúčastnia," skonštatoval hovorca SaS.

14:03 Politológ Juraj Marušiak je veľmi skeptický. Vláda je v tejto chvíli podľa neho v štádiu klinickej smrti . Či sa z toho dostane, napovie až ďalší vývoj. Politológ pri hodnotení súčasnej situácie vo vládnej koalícii priznáva, že to, čo platí dnes, zajtra platiť nemusí. Je však presvedčený, že rozhodujúcim bude postoj predsedu vlády Matoviča. "Naďalej dokazuje, že je schopný nepredvídateľných rozhodnutí i neočakávaných spojenectiev," upozornil politológ. "Aj túto situáciu sa bude snažiť využiť maximálne vo svoj prospech," doplnil.

13:48 Na masívnu vládnu krízu už reaguje aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. "Vládna koalícia nemá čas zachraňovať životy pred pandémiou, ale má dostatok času na vnútorné spory. Nemá energiu vysvetľovať ľuďom nové hygienické pravidlá, no má dosť energie otravovať národ vzájomnými urážkami. Nemá odvahu priznať zodpovednosť za plné cintoríny, ale má dosť odvahy na vyhrážanie sa pádom vlády," poskytla stanovisko hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.

13:32 Toto podľa Kollára nemá víťazov, iba porazených - obete na covid a bežných ľudí. " Pozývam vás dnes o 17:00 do budovy NR SR a za zatvorenými dverami si všetko vydiskutujme ," uzavrel vyhlásenie Kollár, za ktorým stáli členovia Sme rodina.

13:30 Začína tlačové vyhlásenie Borisa Kollára. "Hnutie Sme rodina za rok v koalícii si nikdy nič neodkazovalo cez statusy a nezvolávalo tlačovky. Bohužiaľ, máme tu partnerov, ktorí 10 mesiacov na seba útočia a vytvárajú takýto chaos. Teraz sa k tomu pridala ešte aj tretia strana. Nikdy sme to neurobili, ale teraz prvýkrát koaličných partnerov vyzvem cez médiá: Vážení koaliční partneri, prestaňte sa chovať ako malé deti na pieskovisku a vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla," hovorí rázne Kollár do kamier.

Vyhlásenie predsedu parlamentu Borisa Kollára:

12:44 Podľa agentúry TASR k prezidentke Čaputovej prišli predstavitelia SaS už teraz. Konkrétne ide o predsedu strany Sulíka a ostatných ministrov Gröhlinga a Korčoka. Matovič o situácii v koalícii zatiaľ nerokoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rovnako ani nepožiadal o stretnutie. Potvrdil to hovorca prezidentky Martin Strižinec.

12:32 Vyhlásenie predsedu parlamentu Borisa Kollára sa presúva o polhodinu neskôr, teda na 13:30.

12:24 Prezidentka okrem predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej o 15:00 príjme aj predsedu SaS Richarda Sulíka.

12:22 Premiér opäť píše jeden zo svojich statusov. "To vážne? To sme naozaj tak hlboko klesli, že nám naozaj na zdraví a životoch ľudí vôbec nezáleží? To vážne chceme ľuďom brániť, aby sa zaočkovali vakcínou, ktorej dôverujú? Áno, mnohým vysokopostaveným ľuďom v politike vyhovuje, aby tu zomieralo čo najviac ľudí a ľudia i ekonomika, čo najviac trpeli. Riadia sa heslom - čím horšie na Slovensku, tým lepšie pre ich neúspešné strany, ktoré veľmi chceli vládnuť," píše Matovič v reakcii na dnešné dianie.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

12:18 Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko vyzýva strany SaS a Za ľudí aby trvali na odchode premiéra Igora Matoviča zo svojho postu. "Sme radi, že k podobnému názoru postupne dospeli aj strany SaS a Za ľudí: ak dnes podpredseda vlády a predseda SaS Richard Sulík otvorene vyslovuje požiadavku rekonštrukcie vlády, znamená to, že už zrejme naozaj nikto v koalícii nepopiera, že pokračovanie Igora Matoviča vo funkcii premiéra je už neudržateľné. Rekonštrukcia vlády, o ktorej Richard Sulík hovorí, je totiž zdvorilou výzvou k odchodu premiéra," tvrdí predsedníčka PS Irena Bihariová.

11:35 SaS už svoje výhrady zhrnula aj v statuse na sociálnej sieti.

11:16 Boris Kollár už avizoval vyhlásenie ku koaličnej situácii o 13:00. Podľa Sulíka Matovič je pre neho naďalej partner na diskusiu, "no rozhádal všetkých vo vláde".

Sulík tiež dodal, že čo sa týka rekonštrukcie vlády, určite nepôjde len o post Mareka Krajčího.

Podľa informácií RTVS má strana Za ľudí žiadať demisiu ministra Mareka Krajčího .

Richard Sulík vyzýva na rekonštrukciu vlády:

11:12 Sulík už má predbežnú koaličnú predstavu, no médiám ju zatiaľ neprezentuje. "Z tohto všetkého vynechať prezidentku by bola taktická chyba," hovorí Sulík. "Bavili sme sa na vláde aj o tomto. Čakajú nás ďalšie stretnutia, možno aj s poslaneckými klubmi, potrebujeme vedieť ich postoje a keď ich budeme vedieť, tak potom možno vieme prezentovať nejaké riešenie, na ktorom sa vieme dohodnúť. Pokiaľ chceme zabiť túto šancu, potom o tom treba výdatne rozprávať," doplnil Sulík.

11:07 "Ťažko môžeme takto ďalej fungovať. Boj s pandémiou evidentne nezvládame. Čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe vlastne všetkých. Nemôžeme pred tým už zatvárať oči. Sme zásadne proti predčasným voľbám. Určite ich nepodporíme. Momentálne zloženie parlamentu nám vyhovuje. Po predčasných voľbách by však nebolo lepšie zloženie národnej rady," pokračuje Sulík.

11:05 Sulík má problém s tým, že reštauráce sú už uzavreté 4 a obchody 2 mesiace. "Ženú ich do krachu. Urobil som dnes všetko, čo sa dalo. Dnes to už tretíkrát neprešlo vládou," povedal Sulík. "Zvolal som tiež včera republikovú radu rozšírenú o poslancov SaS. Chcel som, aby sme boli všetci pokope, a to preto, aby sme sa podebatovali o vnútropolitickej situácii aj o tom, kde vidíme priestor na zlepšenie. Je to aj na mieste, keď sú problémy," hovorí Sulík o včerajšom stretnutí. Po rokovaní sa stretla ešte menšia časť SaS a rozprávali sa aj so stranou Za ľudí.

"Nastal čas, aby sme sa vážne bavili o rekonštrukcii vlády, no nebudem teraz hovoríť žiadne detaily. Je to vážna vec, nestáva sa to každý deň a treba pri tom postupovať citlivo a hlavne s našimi partnermi. Chcem komunikovať aj so stranou Za ľudí a aj s Borisom Kollárom, rovnako aj s niektorými ľuďmi z hnutia OĽaNO," vyhlásil Sulík, ktorý by sa rád stretol aj s prezidentkou.

11:04 "Nemáme problém s tým, že táto vakcína bola zakúpená. Súhlasili sme s textom uznesenia, že zakúpime ktorúkoľvek vakcínu, ak bude mať certifikaciu EMY alebo ŠUKLu," povedal Sulík po vláde. "To, čo bolo nepekné bola tá okázalá prezentácia na letisku. Niečo také nerobil ani Viktor Orbán. Myslíme si, že to nemalo byť," povedal Sulík.

10:48 Po vláde vystúpil aj minister dopravy Andrej Doležal, ktorý však tiež neprezradil detaily o medzikoaličných vzťahoch. Rokovanie vlády formálne skončilo. V budove sa má ešte nachádzať minister školstva Branislav Gröhling.

10:25 Podľa ministra vnútra Romana Mikulca sa na vláde neriešili koaličné vzťahy. "Ani pán Sulík neinformoval o záveroch z rokovania SaS," dodal Mikulec.

SaS sa vyjadrí po vláde

O prvotných záveroch nie sú známe ešte žiadne konkrétne informácie. Po včerajšom rokovaní sa rozhodla situáciu komentovať koaličná SaS. "Republiková rada a poslanecký klub SaS budú pokračovať vo svojich rokovaniach, pričom o ich priebehu bude dnes po vláde informovať predseda SaS Richard Sulík," prezradilo nám komunikačné oddelenie strany Richarda Sulíka.

Sulík dokonca pred novinármi zatiahol žalúzie.

Tiché predsedníctvo u Za ľudí

Podobne včera prebiehalo aj predsedníctvo strany Za ľudí, ktorá sa síce zatiaľ k záverom nevyjadrila, no zo včerajšej nálady na centrále je evidentné, že viacerým do reči veľmi nebolo.

Na vládne rokovania dnes pritom neprišli predstavitelia Za ľudí Veronika Remišová a ani Mária Kolíková. Zrejme pokračujú vo vnútrostraníckych rokovaniach, no aj toto môže byť signál stálej nespokojnosti v koalícii. Sulík je na rokovaní vlády prítomný.

Informácie zatiaľ nemá ani vládne OĽaNO

OĽANO nemá informácie o tom, ako sa skončili debaty na utorkovej (2. 3.) Republikovej rade SaS, ktorá sa mala zaoberať ďalším postupom v koalícii i prípadným odchodom z vlády. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík by mal kabinet o výstupoch informovať na rokovaní ministrov.

Naď nechce špekulovať, s čím Sulík príde, ani o tom, ako sa skončila podobná debata vo vnútri ďalšej koaličnej strany Za ľudí. Je však presvedčený, že by sa mala koalícia orientovať na prácu, a nevybíjať sa v hádkach. "Menej politiky, menej prázdnych gest, viac práce," vyzval Naď.

Komunikácia s Korčokom a pomýlený deň

Poukázal na to, že niektoré konflikty sa vyostrujú úplne zbytočne, napríklad konštrukciami v médiách. Ako príklad uviedol informácie o tom, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na utorkovej tlačovej konferencii k dodávke vakcín Sputnik V povedal, že sa dozvedel o transporte len v nedeľu večer. "Ľudsky sa pomýlil, vedel o tom v sobotu večer, aj mi hneď potom volal, že to dá na pravú mieru, povedal som, nechaj to tak. Len potom vznikol článok, ako som ja podrazil Ivana Korčoka," oznámil Naď.

Pnutie v koalícii vyvolala dodávka vakcín Sputnik V, ktorú mal vyrokovať predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou, a spôsob jej prijatia premiérom. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Predseda výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek na protest proti postupu premiéra odišiel z koalície i strany Za ľudí.