Remišová odmieta zodpovednosť: VIDEO Krajčí nepotrebuje na použitie neregistrovanej vakcíny súhlas vlády!

BRATISLAVA - O použití vakcín proti ochoreniu COVID-19 rozhoduje minister zdravotníctva Marek Krajčí, rovnako môže samostatne rozhodnúť aj o použití vakcíny Sputnik V, nepotrebuje na to súhlas vlády. Uviedla to šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Dodala, že minister chce preniesť kolektívnu zodpovednosť za tento krok na vládu. Použitie neregistrovanej vakcíny by mala byť Krajčího zodpovednosť, Remišová sa pod to podľa svojich slov nechce podpísať.

Minister môže podľa Remišovej rozhodnúť o výnimke a obísť schvaľovacie procesy, nepotrebuje na to súhlas vlády. "Ak takúto výnimku udelí minister, je to jeho zodpovednosť, ale nemôže ju prenášať na iných, na vládu. Minister zdravotníctva si nepýtal súhlas na nákup, zazmluvnenie iných vakcín," povedala Remišová.

Tlačová konferencia strany Za ľudí

"Zazmluvnil ich aj bez súhlasu vlády, to isté môže urobiť aj v prípade vakcíny Sputnik. Ale to, čo odmietame, je, aby na Slovensku boli očkovaní ľudia neregistrovanou vakcínou," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii.

Proces overovania trvá týždne

Proces overovania a registrácie trvá podľa Remišovej týždne. Tvrdenie, že už na budúci týždeň sme mohli očkovať desiatkami dávok tejto vakcíny považuje za nepravdivé. Bolo by to podľa nej možné, ak by sme to chceli robiť bez akéhokoľvek posúdenia.

Krajčí rozhodnutie povoliť použitie Sputnika V neurobil sám, pretože tomu možno ani sám neverí, vakcína ešte nie je dostatočne overená, a preto sa snaží túto zodpovednosť rozložiť, myslí si poslankyňa Národnej rady (NR) SR a lekárka Andrea Letanovská.

Šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) sa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pýta, či pri diskusiách s ruskými partnermi trvá na tom, aby požiadali o registráciu vakcíny Sputnik V. Pýta sa ho tiež, či napríklad diskutoval s partnermi zo západných krajín, aby oni zatlačili v tejto otázke na Rusko.

Valášek nesúhlasí s tvrdením, že máme na výber len nakúpiť necertifikovanú vakcínu Sputnik V alebo čakať mesiace či roky. "Ak všetko prebehne v poriadku, do pár týždňov je tu. Toto je normálny proces, ktorého by sme sa mali držať, nie ho znásilňovať, pretože tým nabúravame dôveru ľudí v očkovanie, a to je nebezpečná hra. Neviem, prečo sa premiér do nej pustil," skonštatoval.

Remišová si stojí za svojím

Remišová zopakovala, že strana na štvrtkovom (18. 2.) rokovaní vlády namietala v prvom rade to, že občania SR nemôžu byť zaočkovaní neregistrovanou vakcínou. Akékoľvek skratky sa nám podľa nej nemusia pri vakcínach vyplatiť.

"Jednou zo skratiek bolo aj včerajšie uznesenie vlády," upozornila s tým, že na použitie vakcíny by stačilo len vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý podľa Remišovej registrovať vakcínu riadnym procesom ani nemôže. ŠÚKL sa navyše vyjadril, že za správne riešenie považuje registráciu Európskou liekovou agentúrou. Odmietla, že by mala nepriateľský postoj voči Rusku. Dodala, že výrobca vakcíny Sputnik V ešte ani nepožiadal o registráciu.