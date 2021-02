Bývalý SaSkár Galko sa ozval a poriadne naložil Nicholsonovej: Všetko dosiahla vydieraním!

Urobil tak cez status na sociálnej sieti po tom, ako sa sám dočítal o možnom odchode Nicholsonovej z médií. "Povedal som si, že nebudem komentovať dianie vo svojej bývalej strane, celkom sa mi to darí. Som rád, že som odtiaľ preč a žijem si svoj civilný manažérsky život," začína Galko ktorý momentálne pôsobí ako riaditeľ Leteckej opravovne v Trenčíne.

Lucia, si obyčajná vydieračka, odkázal Galko

Následne si ale Galko nehryzol do jazyka a povedal to na plné ústa. "Pravda je taká, že Lucia je obyčajná vydieračka a množstvo toho, čo v minulosti dosiahla, dosiahla vydieraním ostatných svojim odchodom. Spravila to viackrát, keď chcela niečo dosiahnuť a veľakrát sa jej to aj podarilo - pokiaľ sme si nepostavili hlavu," vyhlásil v statuse ostrý Galko.

Pripomenul aj to, že Nicholsonová rozhodne neuvažuje o možnom odchode prvýkrát. V minulosti si už totiž v strane pozastavila členstvo, keď boli aktuálne eurovoľby v roku 2019. "Spravila to viackrát, keď chcela niečo dosiahnuť a veľakrát sa jej to aj podarilo - pokiaľ sme si nepostavili hlavu. To, že teraz odíde z SaS je smiešne, nechá sa "uprosiť", nejaký benefit zinkasuje a slávnostne teda "zostane". Tak ako to spravila x krát predtým, vrátane toho jej slávneho "pozastavenia členstva" v minulosti," prízvukuje Galko.

Cigániková dôvody na odchod nevidí

Cigániková v novom príspevku na Facebooku vysvetľuje, že len „stála vedľa kolegyne v nevhodný čas“ a zo strany sa nechystá odísť. „Tlačovka bola rozdelená na dve témy - eurofondy a zdravotníctvo. Ja som sa vyjadrovala len k zdravotníckej časti a doplnila som informácie, ktoré nikto nespochybnil a boli vopred diskutované aj v koalícii,“ píše ďalej v statuse. Hovorí, že nevidí dôvod na odchod zo strany, ktorej hodnoty plne zdieľa. Cigániková totiž na spoločnej tlačovej konferencii vystupila spolu s europoslankyňou Nicholsonovou.