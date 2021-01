VIDEO Minister Krajčí o aktuálnej KORONAsituácii: Medzi červenými okresmi je napokon Bratislava aj Nitra!

Epidemická situácia sa v SR zlepšuje, v porovnaní s okolitými krajinami je trend výraznejší. Na piatkovej tlačovej konferencii hodnotiacej aktuálnu situáciu to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Stále však nemáme vyhraté. Denne sa u nás v priemere koronavírus podpíše pod smrť 107 ľudí.

Priemerný počet denných úmrtí sa zvýšil

Minister Krajčí v piatok informoval, že pri 14-dňovej incidencii prišlo v SR k poklesu zo 605 na 466, zatiaľ čo napríklad v Rakúsku to bolo z 278 na 233, v Poľsku z 257 na 217.

Pozitivita vykonaných PCR testov klesla z 19 na 15 percent, antigénových z troch na dve percentá. Na umelej pľúcnej ventilácii je 308 osôb, čo je mierny pokles oproti minulému týždňu (322). "Výrazne tiež stúpol počet otestovaných, keďže sa testovalo v rámci skríningu, v rámci sedemdňového priemeru sa zvýšil počet testov z 83.301 na 232.343," dodal minister.

Napriek znižujúcej sa pozitivite PCR i antigénových testov sa ale nedarí znižovať počet hospitalizovaných v nemocniciach, naopak, stúpol z 3285 na 3511. V priebehu siedmich dní sa zvýšil aj priemerný počet denných úmrtí z 94 na 107.

Minister takisto poukázal na to, že kritickými oblasťami v rámci sedemdňovej incidencie sú okresy Hlohovec, Trnava, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Košice, Turčianske Teplice i Bratislava. Z hľadiska výjazdov záchranárov sú na tom najhoršie v Nitrianskom kraji, Košickom a Bratislavskom kraji.

Núdzový stav a zákaz vychádzania bude pokračovať

Krajčí ďalej uviedol, že predpokladá, že vláda od 8. februára obnoví núdzový stav a zavedie ďalší zákaz vychádzania, z ktorého budú platiť v niektorých prípadoch výnimky pre tých, ktorí budú mať negatívny test na ochorenie COVID-19.

Červená je napokon Bratislava aj Nitra

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva to oznámil na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Povinné testovanie ich síce nečaká, no minister výrazne odporúča obyvateľom opäť sa otestovať.

Podľa definitívnych výsledkov ostala miera pozitivity na úrovni 1,24 percenta. "Z celkovo realizovaných 297.323 testov bolo pozitívnych 36.978," povedal Krajčí.

Oznámil tiež, že aj keď by sa malo v okresoch Bratislava a Nitra povinne testovať, vzhľadom na čas oznámenia informácie sa dohodol s predsedom vlády SR, aby sa zmenilo uznesenie vlády tak, že po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Minister však ľudí vyzval, aby sa testovali.

Poukázal pritom na situáciu v nemocniciach. "Najmä v bratislavskom kraji rastie počet hospitalizovaných, tá miera rastu je okolo štyroch percent, ak sa situácia nezmení, Bratislava sa dostane do rovnakej situácie, v akej bola Nitra," upozornil Krajčí. "Naozaj odporúčam, aby sa ľudia v Bratislave i Nitre otestovali v najbližších dňoch," uviedol minister.

Poukázal v tejto súvislosti i na to, že ak pri vývoji epidemiologickej situácie ostane Slovensko v rámci COVID automatu v najhoršom štvrtom stupni, teda "v čiernej farbe", ľudia budú potrebovať pri ceste do zamestnania po 8. februári negatívny test. Odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy sa, naopak, dostali do skupiny s lepšími výsledkami. Krajčí dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.

K slovám Mareka Krajčího sa na sociálnej sieti medzičasom vyjadril aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Priblížil, že je rád, že minister zdravotníctva uznal, že z večera do rána nie je možné zorganizovať veľké plošné testovanie pre približne 200-tisíc ľudí.

"Testovanie v Bratislave preto do 8. februára zostáva na dobrovoľnej báze. Ak sa teda chcete, alebo potrebujete počas tohto víkendu otestovať, na našich MHD odberných miestach to vybavíte jednoducho, bezpečne a bez čakania na výsledok," uviedol Vallo.

"Dovoľte, aby sme vás oboznámili s finálnymi výsledkami skríningového testovania, ktoré prebiehalo od minulého pondelka..."

„Tri dni sme boli držaní v tom, že sme v bielej zóne, a zrazu sa v piatok večer dozvieme, že sme v červenej zóne,“ reagoval aj hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Percento pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 sa v Nitre podarilo dostať z 2,13 percenta v prvom kole testovania, cez 1,02 percenta v druhom až na 0,77 percenta v treťom kole testovania, ktoré sa uskutočnilo od 22. januára do 24. januára.

Mesto Nitra zriadilo počas tohto víkendu (30. - 31. 1.) 20 odberných miest, na ktorých sa budú môcť záujemcovia nechať otestovať na ochorenie COVID-19. Samospráva tak urobila napriek tomu, že štvrté kolo plošného testovania v meste nebolo potrebné. Počet testovacích miest však oproti predchádzajúcim trom kolám zredukovala na polovicu. Záujemcovia sa môžu dať otestovať v sobotu a nedeľu v čase od 8.00 do 16.30 h.