Šokujúce priznanie koaličného poslanca! Premiér Matovič sa nám vyhrážal pádom vlády

BRATISLAVA - Zákony sa podľa poslanca SaS Petra Cmoreja menia podľa toho, ako si to vymyslí Igor Matovič na sociálnej sieti. "Premiér Matovič sa nám vyhrážal pádom vlády, ak nesplníme to, čo napísal na Facebooku," napísal doslova na sociálnej sieti poslanec liberálov.

Dôvodom mal byť zákon, ktorý minulý týždeň prešiel v skrátenom legislatívnom konaní, že zdravotnícke zariadenia dostanú pokutu, ak prednostne zaočkujú vakcínou proti koronavírusu ľudí mimo poradia. „Je to demotivujúce a dehonestujúce pre každého zdravotníka, ktorí robí čo môže. Môže to spôsobiť vyhadzovanie vakcín a spomalenie očkovania,“ vysvetlil Cmorej. Podmienky na skrátené legislatívne konanie neboli podľa neho ani omylom splnené. „Premiér si to oznámil na FB a tak si to tam minister zdravotníctva odsedel ako kôpka nešťastia. A OĽAŇÁCI pre istotu ani neprišli na zdravotnícky výbor, aby im to Janka Bittó Cigániková nemohla vyhodiť ešte na výbore,“ opísal Cmorej minulotýždňovú situáciu v parlamente.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V parlamente minulý týždeň prešli v skrátenom konaní aj iné zákony. Napríklad zmena zákona o vyšších územných celkoch. „Ozaj, 15 minút pred hlasovaním k tomu pridali zmenu ôsmeho zákona, lebo Jofo (Jozef Viskupič – šéf Trnavského samosprávneho kraja a bratranec Igora Matoviča pozn.red.) sa dovolal Matovičovi, a tak prečo tam nešupnúť aj zmenu zákona o VÚC, že aj oni môžu robiť krízové štáby. Hoci to mohli aj bez zákona, ale viete, keď už je to skrátené konanie, tak jedným ukážkovým prílepkom si snáď nenecháme pokaziť náladu. A keďže pani poslankyňa Kavecká prečítala pozmeňovák na prvý pokus nesprávne, tak sme si túto trápnosť vypočuli dokonca dvakrát,“ poznamenal Cmorej.

Na záver dodáva, že "pred najhlúpejším pádom vlády v dejinách, v núdzovom stave, na vrchole pandémie, sme si vybrali vládu a hlúpy zákon na najabsurdnejšej schôdzi, akú si len dokážete predstaviť". Správu budeme aktualizovať o ďalšie vyjadrenie politikov.

SaS vyjadrenie nekomentuje

Strana SaS nebude vyjadrenie poslanca na sociálnej sieti komentovať. "Nebudeme sa vyjadrovať k osobným FB stránkam poslancov," uviedol pre Topky hovorca strany SaS Ondrej Šprlák.