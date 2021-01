Prvé reakcie v koalícii na Matovičovu hrozbu pádu vlády: Chcel len svojich 5 minút slávy!

Bratislava - Status poslanca SaS Petra Cmoreja na sociálnej sieti, že sa premiér vyhrážal pádom vlády, rozdelil SaS vo vnútri. Niektorí Petrovi Cmorejovi tlieskajú a neoficiálne pre topky.sk potvrdili, že to pomenoval pravdivo a presne. Naopak nájdu sa aj takí, čo s ním nesúhlasia a tvrdia, že takéto veci na verejnosť nepatria. Poslanci zo Sme rodina a OĽaNO tvrdia, že informácie o páde vlády pre hlasovaním nemali.

Status poslanca SaS Petra Cmoreja na sociálnej sieti podľa informácií topiek rozdelil SaS vo vnútri. Niektorí Petrovi Cmorejovi tlieskajú a neoficiálne nám potvrdili, že to pomenoval pravdivo a presne. Naopak nájdu sa aj takí, čo s ním nesúhlasia a tvrdia, že takéto veci na verejnosť nepatria.

„Je tu silná spoločenská objednávka po spravodlivejšom a lepšom Slovensku. Každý jeden člen vládnej koalície by si toto mal konečne uvedomiť, aby sme šancu nepremrhali. Koaliční partneri by mali dozrieť a nájsť v sebe pokoru v záujme dobra našej krajiny. Ja plne podporujem vyhlásenie Republikovej Rady strany SaS, aby sa koaliční partneri vrátili k dohode z minulého roka a hlavne ju každý, bez rozdielu aj dodržiavali. Myslím si, že to je najlepšia cesta riešiť koaličné debaty vo vnútri,“ reagovala poslankyňa SaS a Cmorejova kolegyňa Jarmila Halgašová.

Koaličný poslanec zo Sme rodina Ľuboš Krajčír informáciu o možnom páde vlády nemal. Nemyslí si, že premiér Igor Matovič by schválenie alebo neschválenie zákona o pokutách zdravotníckym zariadeniam podmieňoval pádom vlády. „Úprimne, nerozumiem týmto statusom a vyjadreniam našich koaličných partnerov z SaS. Viackrát im bolo ponúknuté, aby odišli. Mám pocit, že každý jeden deň nejaký poslanec z SaS chce zažiť svojich 5 minút slávy. Som presvedčený, že zodpovedný partner sa takto nespráva. Keby to napísal poslanec opozície, nepoviem nič, ale toto je už za hranou,“ reagoval pre topky.sk Krajčír.

Informáciu o možnom páde vlády nemala ani poslankyňa OĽaNO Anna Andrejuvová. Netuší, odkiaľ mal Cmorej takúto informáciu, keďže nie je členom koaličnej rady. „Chcem ale zdôrazniť, že ak má hociktorý člen koalície výhrady ku konkrétnym veciam, treba ich otvoriť a riešiť na koaličnej rade. „Slovensko vďaka pandémií koronavírusu zažíva najhoršie obdobie od svojej samostatnosti. Každému by malo ísť o životy a zdravie našim spoluobčanov,“ uzavrela pre topky.sk poslankyňa OĽaNO.