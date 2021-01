Kollár ostro kritizuje Matoviča: Za toto by som dal hodinovú výpoveď! Útok Naďa, premiér musel zasiahnuť

BRATISLAVA - Sociálna sieť je pre politikov, zdá sa, novým nástrojom, kde si vysvetľujú veci a s radosťou aj svoje názory. Najnovšie to od premiéra schytal primátor Hlohovca a poslanec parlamentu za stranu Za ľudí Miroslav Kollár. Spor vznikol práve kvôli skríningovému testovaniu, ktoré v najbližších dňoch prebehne na Slovensku.

Takmer po týždni rokovaní včera premiér s ministrom zdravotníctva oznámili, že v najbližších deviatich dňoch prebehne plošné skríningové testovanie. Primátor Hlohovca na sociálnej sieti systém testovania skritizoval, na to ihneď reagoval aj premiér a minister obrany.

Prípravy si môžeme strčiť za klobúk

"Od pondelka máme nachystaný formát a parametre testovania, lebo sme zlý okres. Máme priestory, ľudí na konkrétne dni atď. Od pondelka čakáme na finálne parametre "národného skríningu", aby sme nerobili duplicitu. Po 6 dňoch sa ich konečne v nedeľu večer dozvieme, vyplýva z nich, že si tie naše prípravy v podstate môžeme strčiť za klobúk," napísal Kollár na Facebooku.

Zdroj: Facebook

Po takomto manažmente by som dal hodinovú výpoveď

Testovať sa môže už od dnešného rána. "Poviem tak - akýkoľvek mestský zamestnanec od strednej úrovne riadenia vyššie by mal u mňa po takomto "manažmente" čohokoľvek hodinovú výpoveď," dodal Kollár s tým, že starostovia sa o svojich ľudí postarajú. Za ľudí bola na nedeľnom hlasovaní ako jediná proti celoplošnému skríningovému testovaniu, uviedla to predsedníčka strany Veronika Remišová. Premiér to na talčovke nezabudol zdôrazniť.

Nechcete si to vybaviť v strane? Hrať sa na cukrového je fajn

Na slová v statuse reagoval minister obrany Jaroslav Naď. "Čize týmto statusom si chcel povedať, že nekomunikujete vôbec s Veronikou. Rozumiem," komentoval. Na to sa strhla lavína ďalších desiatok komentárov, ktoré sa následne snažil zaraziť premiér.

Zdroj: Facebook

"Nechcete si to radšej vybaviť vo vlastnej strane, keďže ste boli celý čas súčasťou deja? Hrať sa na cukrového je síce fajn, ale neúprimné. A mimochodom, nikto vám nebránil urobiť testovanie minulý či tento víkend... tak ako to bez zbytočných rečí zvládol stranícky kolega Hattas v Nitre," dodal premiér. Plošné skríningové testovanie prebehne na Slovensku od 18. do 26. januára, trvať teda bude 9 dní. Všetko je na dobrovoľnosti miest, obcí a samospráv.