Denník N: Detaily o posledných týždňoch života policajného exprezidenta

Pracovníci prešovskej väznice podľa záznamu zo 7. decembra navrhli, že Lučanský bude na cele sám a nebude sa môcť stretávať ani s ďalšími väzobne stíhanými či odsúdenými. „Navrhuje sa vykonávať režimové činnosti s obvineným tak, aby neprichádzal do kontaktu s inými obvinenými či odsúdenými v ústave,“ píše sa v návrhu, ktorý cituje Denník N a ktorý schválilo vedenie väznice. „Návrh opatrení je spracovaný z preventívno-bezpečnostných dôvodov, nakoľko ide o bývalého vrcholového funkcionára Policajného zboru.“

Udrel som sa, tvrdil Lučanský

Krátko nato, 9. decembra, si jeden z dozorcov počas rannej kontroly všimol, že Lučanský má "začervenané spodné viečko pravého oka". „To nič nie je, udrel som sa,“ reagoval podľa spísaného záznamu policajný exprezident. Lučanský odmietol lekárske ošetrenie. Dozorcovia však napriek tomu informovali väzenskú lekárku. Tá uviedla, že v prípade potreby ho odvedú do ambulancie.

Lučanský ostal v cele a popoludní bol s obhajcami. Následne sám požiadal o lekárske vyšetrenie. „Počas presunu na celu sa obvinený Lučanský dožadoval zdravotnej starostlivosti. Po konzultácii s ústavnou lekárkou bol o 15.00 predvedený na lekárske ošetrenie, pričom uviedol, že k zhoršeniu stavu jeho poranenia došlo počas dňa v dôsledku cvičenia,“ uvádza sa ďalej v zázname, ktorý dozorca spísal na ďalší deň.

Z ďalšieho záznamu vyplýva, že Lučanský bol vyšetrený "traumatológom, oftalmológom a neurochirurgom na ORL klinike v Prešove, kde bolo zrealizované aj CT vyšetrenie". Prešovskí lekári zistili krvný výron za pravým okom a poslali ho na operáciu do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Zákrok prebehol ešte v ten deň. Týkajú sa ho aj uniknuté fotografie zo zdravotného záznamu.

„Zákrokom, ktorý bol vedený cez nosnú prepážku, bola cez otvor vytvorený laparoskopom v nosnej prepážke, odstránená krvná zrazenina (hematóm), ktorá vznikla u obvineného po úraze za a pod pravou očnou guľou, pričom táto zrazenina tlačila na očnú guľu a spôsobila jej vytlačenie asi 1 centimeter z očnice,“ stojí v ďalšom dokumente.

Lučanský ostal v ružomberskej nemocnici dva dni, počas ktorých utrpel ďalšie zranenie. Keď si sadal na vozík, prevrátil sa dozadu a udrel si hlavu. Po vyšetrení sa ukázalo, že pri tomto páde sa nijako vážne nezranil. Lekári následne skonštatovali zlepšenie jeho zdravotného stavu a 11. decembra Lučanského previezli do trenčianskej väzenskej nemocnice, kde zostal 11 dní.

Lučanského zranenia vyvolali špekulácie

Samotný policajný exprezident prostredníctvom svojho advokáta vyhlásil, že sa poranil sám a neúmyselne. Advokát tiež oznámil, že stav jeho klienta je po prevoze do Trenčína "uspokojivý bez predpokladu dlhodobej liečby a trvalých následkov".

Kontrola Lučanského stavu prebehla 15. decembra. Lekár potvrdil, že k úrazu Lučanského "nedošlo cudzím zavinením, nakoľko následky po útoku inej osoby na tvárovú časť by boli rozsiahlejšie a neboli by limitované výlučne na očnú guľu". Ak by Lučanského naozaj zbili, podľa primára by mal na tvári či tele ďalšie zranenia.

Špekulácie o fyzickej potýčke odmietal aj samotný Lučanský. „Činnosť personálu ZVJS a jeho postupy pri zaobchádzaní s obvinenými hodnotil (Lučanský, pozn. red.) pozitívne (i s vyjadrením „Chlapi sú zlatí, tu aj v Prešove“), neuviedol žiadnu sťažnosť,“ píše sa v zázname.

Lučanského verzia znela, že po prevoze do väznice v Prešove bol unavený. V stredu (9. 12.) vraj nemohol späť, spadol a ublížil si. „Pohyboval sa po cele bez svetla, pričom zakopol o papuču a narazil si oko o posteľ,“ tvrdil podľa záznamov. Bolo to pár hodín predtým, než sa v cele pokúsil o samovraždu. „Obvinený Milan Lučanský v nemocnici v Trenčíne absolvoval aj psychiatrický pohovor, pričom psychiater konštatoval, že nezistil žiadne psychiatrické ochorenie, resp. potrebu psychiatrickej intervencie,“ zistila kontrola rezortu spravodlivosti.

Pokus o samovraždu

Ďalšie dokumenty, na ktoré sa Denník N odvoláva, opisujú okolnosti, za ktorých si Lučanský siahol na život. Ide o prepis diania na kamerovom zázname.

Krátko pred treťou popoludní dvaja dozorcovia kontrolujú uzamknutie vnútorných mreží v Lučanského cele. Jeden z nich následne vykonáva tzv. nepravidelné kontroly. Prvá prebehne po desiatich minútach, celu potom kontroluje zhuba raz za pol hodinu. Posledná takáto kontrola bola o 16:30. „Lučanský ležal na posteli s hlavou pri okne a na moju kontrolu cez celový priezor reagoval zodvihnutím hlavy,“ stojí v správe. O deväť minút neskôr dozorcovia spolu s jedným odsúdeným priniesli k Lučanského cele jedlo. „Vyzval som menovaného na odobratie stravy. Menovaný ani na opakovanú výzvu nereagoval, cez bufetové okienko som videl, že nehybne leží na posteli,“ vypovedal do zápisu. Lučanskému ale nevideli hlavu, lebo sa na posteli otočil nohami k oknu.

Dozorcovia potom vstúpia do cely a stlačia tlačidlo núdze. O 16:42 prichádza zástupca vedúceho smeny a zásahový tím. O dve minúty neskôr prinášajú náustok na umelé dýchanie a o 16:46 aj prenosný defibrilátor. „Bezodkladne sme začali poskytovať prvú pomoc dýchaním z úst do ústa a masážou srdcového svalu. V priebehu oživovania bol prinesený defibrilátor, ktorý sme podľa návodu inštalovali na hrudník obvineného a ďalej sme pokračovali v oživovaní,“ vypovedal podľa denníka dozorca. O 17:37 Lučanského odvážajú do Fakultnej nemocnice v Prešove. Stalo sa tak po tom, čo do cely prišli aj pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci, väzenská lekárka aj riaditeľ väznice. Lučanský zomrel 30. decembra.