Ďalšie silné slová Lučanského manželky: K bitke by sa nepriznal, spochybňuje samovraždu

Vdova po Lučanskom v sobotu so žiaľom spomínala na svoj posledný deň s manželom, pričom skritizovala šéfa rezortu vnútra Mikulca. „Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa,“ napísala Lučanská, ktorej sa nepáči ani to, že Mikulec nevyvesil čiernu vlajku na počesť Lučanského. Minister neskôr avizoval, že "s ohľadom na okolnosti prípadu ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách".

Lučanská najnovšie vyjadrila aj svoje pochybnosti o tom, čo sa v cele jej manžela vlastne dialo. „Milan sa pobil počas svojho života nespočetnekrát. Jeho zásada bola „nikdy nezačať, ale ubrániť sa.“ Bol športovec s urastenou postavou a so znalosťami bojových umení. Nebol už však v takej kondícii ako pred rokmi a už nebol ani ten istý mladík. Takže ak sa na neho vrhli štyria s obuškami a kondičkou, nemal šancu. Napriek tomu viem, že jeho povaha a situácia, v ktorej bol, mu nedovolila sa priznať. Po prvé, ublíženie verejnému činiteľovi by mu len uškodilo, a po druhé, vedel, že tam vnútri je iný svet. Pravdepodobne by sa pobil opäť,“ uviedla Martina. Medializované informácie o zraneniach Lučanského podľa nej presne vystihujú to, čo by jej manžel povedal, aby bitku nepriznal.

„Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho „po zuby ozbrojení ochrankári“ zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?“ zamýšľa sa Lučanská, ktorá spochybňuje oficiálnu verziu o pokuse o samovraždu. Krk Lučanského bol podľa jej opisu bez stôp po obesení. „Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol, mimochodom, úplne čistý bez šrámov po údajnom obesení,“ podotkla Martina. „Čakáme na výsledky pitvy,“ dodala.