EXKLUZÍVNE Prokurátori podmienečne zastavili trestné stíhanie Ľudovíta Makóa

BRATISLAVA - BOŽIE MLYNY! Takto poeticky nazývali elitní policajti akciu, pri ktorej v septembri 2020 zadržali bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Muža, pri ktorého zadržaní použili dokonca vrtuľník, obvinili zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a z obzvlášť závažného zločinu vydierania. Makóa poslal Špecializovaný trestný súd do väzby. Za mrežami začal Makó spolupracovať s políciou, potom nastal v jeho kauze zásadný zvrat. Po necelých dvoch mesiacoch strávených za mrežami ho prokurátori prepustili z väzby na slobodu, no a teraz mu dokonca podľa informácií Topky.sk tí istí prokurátori zastavili trestné stíhanie.

Keď 19 septembra 2020 sudca rozhodol, že Ľudovít Makó bude stíhaný väzobne a ten voči rozhodnutiu nepodal sťažnosť, mnohí zbystrili pozornosť. Krátko na to priniesli Topky.sk informáciu o tom, že Makó začal spolupracovať s políciou a že vypovedá voči vysokopostavenému prokurátorovi. O mesiac neskôr elitní policajti zadržali práve na základe výpovede Ľudovíta Makóa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zástupcu Úradu zvláštnych policajných činností Norberta Pakšiho.

Po zadržaní špeciálneho prokurátora Kováčika sa na Úrade špeciálnej prokuratúry zjavil bývalý šéf riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Ten, po vzore Ľudovíta Makóa, začal tiež pred prokurátorom rozkrývať trestnú činnosť na najvyšších miestach polície. No a potom už nasledovali akcie OČISTEC a JUDÁŠ, po ktorých skončili za mrežami hneď dvaja generáli, bývalí policajní prezidenti Tibor Gašpar a Milan Lučanský, bývalý šéf NAKA Peter Hraško, prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa a mnohí ďalší vysokopostavený funkcionári NAKA aj SIS či Finančnej správy. Aj tieto kauzy, ktoré nemajú obdoby, rozpútal svojou výpoveďou hlavne Ľudovít Makó.

Obchod so spravodlivosťou

Po tom, ako na základe informácií od Makóa skončili v putách prví obvinení policajní funkcionári, urobil bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy nevídaný obchod. Dvaja prokurátori Úradu Špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa a Michal Šúrek uzavreli s kajúcnikom „kšeft“, ktorý nemá obdobu. Práve oni totiž rozhodli o tom, že Ľudovít Makó sa 13.novebra 2020 dostal potichu na slobodu.

Pri prepustení spoza mreží to však ani zďaleka neskončilo. Makó, obvinený zo závažných trestných činov spáchaných so zločineckou skupinou Takáčovci, dotiahol svoje „obchodné umenie“ do dokonalosti. Podľa informácií Topky.sk totiž prokurátori len pred pár dňami trestné stíhanie podmienečne zastavili. Informáciu Topkám potvrdili tri nezávislé zdroje z prostredia polície aj prokuratúry. Podľa našich informácií prokurátori pri Makóovom podmienečnom zastavení trestného stíhania aplikovali paragraf 218 trestného poriadku.

„Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin...“ píše sa v trestnom poriadku.

Ľudovít Makó Zdroj: SITA/Diana Černáková

V praxi to znamená, že paragraf, ktorý prokurátori aplikovali, zaväzuje Makóa potvrdzovať všetky usvedčujúce informácie aj po vznesení obvinenia ľuďom, ktorých Makó svojou výpoveďou usvedčil z trestného činu. To isté musí potom zopakovať aj pred súdom. Ak by tak neurobil, prokurátor by ho opäť obvinil. Ak však Makó svoju úlohu kajúcnika dohrá až do konca, trestné stíhanie mu definitívne zastavia.

Otázky v súvislosti s podmienečným zastavením trestného stíhanie Ľudovíta Makóa sme zaslali na Úrad špeciálnej prokuratúry. "V trestnej veci označovanej názvom "Božie mlyny" prebieha vyšetrovanie, preto sa k nej nebudeme vyjadrovať, aby sme nezmarili, alebo nesťažili vyšetrovanie," napísala nám hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová