Netradičná nočná koaličná rada: Premiér čelí otázkam! Spýtajte sa Kollára, odkazuje Sulík

BRATISLAVA - Zdá sa, že lídri koaličných strán si našli spôsob, ako sa dohodnúť na mene generálneho prokurátora. Keďže Boris Kollár je po nehode ešte stále v nemocnici, vybrali sa ostatní lídri za ním. A to aj napriek tomu, že v nemocniciach platí zákaz návštev. Ministri o tom nevedeli, Šéf rezortu zdravotníctva sa na to bude pýtať premiéra.

Šéfovia štyroch koaličných strán sa stretli večer v bratislavskej nemocnici, v ktorej je hospitalizovaný predseda parlamentu a šéf strany Sme rodina Boris Kollár. Informovala o tom televízia Joj. Ministri o stretnutí nevedeli. Sám minister zdravotníctva Marek Krajčí sa chce premiéra pýtať na to, prečo sa stretli v nemocnici, keď je zákaz.

Koaličná rada napriek zákazu

Podrobnosti o stretnutí nie sú známe, no koaliční lídri sa zrejme venovali debate o voľbe generálneho prokurátora aj o celoplošnom testovaní. Prísny zákaz návštev v nemocniciach platí od konca novembra. Minister zdravotníctva pred rokovaním vlády uviedol, že sa bude pýtať premiéra, prečo sa včera stretli koaliční partneri v Nemocnici sv. Michala, kde je momentálne Boris Kollár. "Za tejto situácie to nie dovolené, mohlo sa to riešiť aj iným spôsobom, napríklad online," dodal.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Treba sa pýtať Kollára

Minister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že na stretnutie pozval koaličných partnerov Kollár, ktorý to mal ošetrené a vybavené. "Je potrebné sa pýtať jeho," povedal Sulík. "Ja to neriešil, nezisťoval, bol som tam pozvaný," povedal s tým že to bolo dôležité konštruktívne stretnutie.

"Boris Kollár je v samostatnom trakte, ktorý nie je súčasťou lôžkového oddelenie, žiadnych pacientov sme nestretli a neboli sme ani na lôžkovom oddelení," povedala po rokovaní vlády Veronika Remišová. Podľa nej to bolo pracovné stretnutie, na ktorom sa riešili akútne koaličné problémy.

V klube SaS sme dohodnutí

Koaličná dohoda na mene najvhodnejšieho kandidáta na nového šéfa generálnej prokuratúry ešte nie je, klub SaS má však v tomto bode dohodnutý postup, dodal Sulík na adresu voľby šéfa GP. "Som veľmi spokojný s postupom nášho klubu, jasne a precízne sme sa dohodli a pripravili podmienky pre rokovanie," uviedol Sulík naznačujúci, že pre SaS sú priechodné viaceré mená. "Nestačí sa dohodnúť na jednom kandidátovi, lebo sa to nemusí stretnúť s názorom ostatných strán," dodal.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pravidlá vraj boli dodržané

O tom, že sa koaličná rada uskutočnila pri hospitalizovanom predsedovi parlamentu, viacerí ministri nevedia. Minister dopravy Andrej Doležal poznamenal, že to bolo asi nevyhnutné stretnutie. Tvrdí, že keď potrebujete s koaličným partnerom rokovať a on je pripútaný k nemocničnému lôžku, tak by to asi zvážil, aj napriek zákazu návštev. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling uviedol, že má informácie o tom, že Kollár má samostatný vchod aj režim. "Boli dodržané všetky pravidlá v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia," povedal minister školstva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister práce potvrdil, že predseda parlamentu má samostatný vchod. Myslí si, že keď sa predsedovia koaličných strán potrebovali stretnúť, tak by mali mať vytvorený priestor. "Táto vec je pre mňa novinka. Ani neviem, že k niečomu takému došlo," povedala ministerka kultúry Natália Milanová. Ako členka vlády povedala, že niektoré veci sú také dôležité, že je nutné ako keby prekročiť pravidlá, ktoré sú. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský tiež o tomto koaličnom stretnutí nevedel.

Vládna koalícia určite nepadne

"Pokiaľ je jeden z koaličných partnerov vážne chorý a nateraz je imobilný, tak som rád, že našli cestu, ako to zabezpečiť," skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď. Poukázal na to, že Nemocnica sv. Michala je určená pre najvyšších ústavných činiteľov, preto má špeciálny režim a samostatný vchod pre činiteľov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vládna koalícia určite nepadne na hlasovaní o generálnom prokurátorovi. "Koalícia určite nájde spoločné meno," povedal Naď. V súvislosti s výberom kandidáta hovorí o vecnej, konštruktívnej a priateľskej diskusii.

V koalícii sme na začiatku rokovaní

Koaličné strany sú na začiatku rokovaní o kandidátovi na šéfa GP. Uviedol to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák. Hnutie podľa jeho slov zatiaľ nerobilo okruh preferovaných kandidátov. Poslanci zo strany Za ľudí si už urobili užší výber mien, potvrdila šéfka klubu Jana Žitňanská. Sme rodina hovorí, že ak nedôjde k dohode, má platiť zelená karta v hlasovaní. Parlament má podľa plánu voliť kandidáta v stredu, Vetrák hovorí, že je to skôr nereálne. Šéfka klubu SaS Anna Zemanová uvádza, že uchádzačov o post generálneho prokurátora nie je tak veľa, aby v koalícii nebola šanca na prienik.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Zatiaľ sme nerobili užší výber. Ak to bude požiadavka koaličných partnerov na lídra hnutia, určite sa vieme k veci postaviť aj takto. Preberali sme najmä negatíva a pozitíva jednotlivých kandidátov a čo očakávame od najlepšieho kandidáta," uviedol Vetrák. "Platí, že hlasovať sa nebude, pokiaľ nie je dohoda na najvhodnejšom kandidátovi. Dnešné hlasovanie je len orientačné a skôr nereálne," doplnil.

Neuzavreli sme to

OĽaNO na utorkovom poslaneckom klube preberalo verejné vypočúvanie kandidátov a ich osobné profily. "Neuzavreli sme to, rokovania naďalej prebiehajú," doplnil šéf klubu hnutia Michal Šipoš. Aj Sme rodina sa chce dohodnúť na spoločnom kandidátovi. "Ale v prípade, že k tomu nedôjde, platí pôvodná zelená karta v rámci jednotlivých klubov," uviedol podpredseda klubu Sme rodina Miloš Svrček. "My sme nominovali Maroša Žilinku, ale podstatná je pre nás dohoda na koaličnej rade," dodal šéf klubu Peter Pčolinský.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Ešte stále prebiehajú rokovania, prvý klub sme už mali. Myslím si, že z našej strany sa rysujú dobré riešenia, s ktorými predseda (šéf SaS Richard Sulík) rokuje s ostatnými koaličnými partnermi," povedala Zemanová. Priblížila, že v klube sa dohodli na viacerých kandidátoch. Podotkla, že uchádzačov na túto funkciu nie je tak veľa, aby v koalícii nebola šanca na prienik.

Poslanci diskutujú o novom šéfovi generálneho prokurátora

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) otvoril druhý rokovací deň 18. schôdze parlamentu. Poslanci začali deň diskusiou o voľbe generálneho prokurátora, ktorá sa skončila po hodine. Hlasovanie sa presúva na 1. decembra o 11-ej. Rozhodli o tom poslanci na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu.

O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov. Uchádzačmi sú prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR. Nového generálneho prokurátora má voliť parlament preto, že Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.