Každý z kandiátov na šéfa GP má lepšiu reputáciu ako doterajší, myslí si Grendel

BRATISLAVA - Ani jeden z kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR a jeho prípadné mínusy nevyvolávajú obavy o túto inštitúciu samú o sebe. Ak poslanci Národnej rady (NR) SR z uchádzačov nikoho nezvolia, dehonestujú tým inštitúcie, ktoré ich navrhli. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v diskusii k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Skonštatoval, že všetci uchádzači sú čestní a odborne zdatní.

"Som presvedčený, že všetci siedmi kandidáti sú čestní, odborne zdatní, profesionáli a niektorí z nich, to je veľmi dôležité kritérium, sa v zlomových okamihoch zachovali ako statoční ľudia," uviedol Grendel s tým, že každý z nich má podľa neho lepšiu reputáciu ako doterajšie vedenie prokuratúry. Podotkol, že hoci môžu mať aj nejaké mínusy, tieto nevyvolávajú obavu o inštitúciu generálnej prokuratúry.

Poukázal aj na to, že po prvý raz bude voľba verejná, čo by malo eliminovať zákulisné hry pri hlasovaní. Zároveň vyzdvihol verejné vypočutie uchádzačov v Ústavnoprávnom výbore NR SR. "Štát, v ktorom generálny prokurátor prehliada zlyhania, hoci má kompetenciu rozpútať peklo, nie je skutočným právnym štátom," poznamenal Grendel. Vyzdvihol potrebu spravodlivosti. Keď niekto niečo spácha, mal by byť podľa neho potrestaný a nie povýšený.

Písomne prihlásený do diskusie bol len Grendel. Okrem neho sa ešte ústne prihlásili poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Juraj Gyimesi (OĽANO). Dostál zdôraznil význam voľby generálneho prokurátora. Poukázal na to, že ten, koho poslanci zvolia, bude vo vedení prokuratúry najbližších sedem rokov. Pripomenul, že aj preto kandidátom kládli vo výbore otázky. Za dôležité považuje aj to, že voľba v pléne NR SR bude verejná.

Nezaradený poslanec Ján Blcháč upozornil, že prokuratúra má dve základné zložky - trestný a netrestný úsek. "Možno aj netrestný úsek si zaslúži pozornosť," poznamenal. Verí, že nový generálny prokurátor prispeje k zlepšeniu aj na tomto úseku. Gyimesi podotkol, že volanie občanov po spravodlivosti treba zhmotniť aj tým, aby sa zvolil čo najlepší kandidát. "Je to našou psou povinnosťou," zdôraznil. Verí, že nový generálny prokurátor "nerozpúta peklo, ale rozpúta spravodlivosť". Na kvalitu uchádzačov má podobný názor ako Grendel.