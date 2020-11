Veľká pocta pre veterána Vlada Strmeňa od prezidentky Čaputovej: Príbeh, ktorý vás chytí za srdce

Vojnový veterán Vlado Strmeň musel ako 16-ročný tínedžer rýchlo dospieť, pretože bojoval ako partizán v Slovenskom národnom povstaní. Zažil na vlastné oči hrôzy vojny, no neostala v ňom ani štipka horkosti či ľútosti. Práve naopak! Svojím milým a láskavým pohľadom sa pozerá vpred a hoci by si už mohol užívať pokoj na dôchodku, je stále veľmi aktívny a činorodý. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa na jar rozhodol urobiť ušľachtilý skutok – chcel pomáhať seniorom a to aj napriek tomu, že je sám v rizikovom veku.

Zdroj: V siedmom nebi

Po vzore britského vojnového veterána Toma Moora usporiadal na svojej záhrade sériu benefičných koncertov, ktorých cieľom bolo vyzbierať čo najviac peňazí pre Domovy seniorov v okolí Banskej Bystrice. „Bol som priamym účastníkom druhej svetovej vojny. Videl som, ako smrť kosila ľudí. Videl som, akú cenu má ľudský život. Aj v tejto dobe má ľudský život veľkú cenu a oplatí sa zaň bojovať,“ povedal Strmeň odhodlane.

Jeho snahu si nesmierne váži aj moderátor Siedmeho neba. „Vlado je sám v ohrozenej skupine a napriek tomu nielenže sa nebojí, ale sám by chcel pomáhať. Mňa to dostalo,“ zhodnotil Vilo Rozboril. Vojnovému hrdinovi sa podarilo koncertami vyzbierať neuveriteľnú čiastku, do ktorej prispelo aj Siedme nebo. Za získaných vyše 15-tisíc eur sa pre tri Domovy seniorov zakúpilo všetko potrebné. Obetavosť, dobrosrdečnosť a chrabrosť tohto 92- ročného bojovníka sa rozhodla vyzdvihnúť aj samotná prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, ktorá Vlada Strmeňa pozvala do Prezidentského paláca na audienciu.

„Predstavte si, koľkých prezidentov som prežil a ani jeden si ma nezobral na audienciu,“ povedal dojatý partizán, ktorého svedectvá, ľúbivé slová a odhodlanie chytili prezidentku za srdce. „Bolo to pre mňa úžasné stretnutie, pretože je to človek, ktorý veľa zažil, veľa pamätá a je to pre mňa veľmi cenné počúvať človeka s takýmto životom. Je to naozaj bojovník, nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Je vo veku, kedy by teoreticky mohol oddychovať a užívať dôchodkový vek a nechať si pomôcť, a on sa rozhodol pomáhať. Tá zbierka je unikátna. Je to ukážka toho, že vek nie je limit, pokiaľ sa človek cíti pri sile. Ja si myslím, že každá krajina potrebuje svojich hrdinov a svoje pozitívne vzory, svoje inšpirácie,“ povedala Zuzana Čaputová.