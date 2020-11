Smer-SD nebude asistovať pri kúpe testov: ĽSNS vstup do výberovej komisie neodmieta

Smer-SD

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD nebude asistovať pri nákupe žiadnych testov, pokiaľ sa nevyrieši "nezákonná, do oči bijúca krádež na testoch nakúpených cez malú trnavskú firmu, priamo napojenú na Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára". Uviedol to Smer-SD v reakcii na Sulíkovo vyjadrenie, že chce v súvislosti s nákupom zriadiť výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora.