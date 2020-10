Pre premiéra Matoviča bolo príjemné čítanie, keď mu prichádzali správy o zadržaní sudcov

BRATISLAVA - Pre predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) bolo príjemné čítanie, keď mu počas stredajšieho rokovania vlády prichádzali správy o zadržaní sudcov. Uviedol to po rokovaní vlády.

"Vnímam to tak, že sme ľuďom sľúbili, že tu bude zákon platiť pre každého rovnako. Že policajti a prokurátori budú mať rozviazané ruky a chceme od nich, aby išli po zločine a zločincoch ako po údenom," uviedol Matovič. Ako dodal, napĺňajú to, čo ľuďom sľúbili pred voľbami. Matovič si myslí, že sa to raz na Slovensku "očistí". Verí, že sa tak bude pokračovať aj ďalších pár týždňov.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala pri akcii s krycím názvom Víchrica viaceré osoby. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že pre prebiehajúce vyšetrovacie úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Viaceré médiá informujú, že pri zásahu NAKA mali byť zadržané viaceré osoby z prostredia justície.