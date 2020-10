Prvé FOTO z miesta nehody Borisa Kollára: Desivý pohľad na zdemolovanú limuzínu

K nehode malo dôjsť v Podunajských Biskupiciach v okolí križovatky Mramorová a Ulica Svornosti. Auto s predsedom NR SR malo ísť na križovatke na zelenú, keď do nich zboku vrazilo druhé vozidlo idúce na červenú.

Počet účastníkov dopravnej nehody stúpol na štyroch. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová s tým, že jedného z účastníkov previezli do nemocnice s viacerými zraneniami, štvrtý účastník transport odmietol. "Jedného z účastníkov transportovali do nemocnice s viacerými poraneniami celého tela, tzv. polytraumou. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezení do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol," priblížila Krčová.

