VIDEO Mičovský reaguje na kritiku komôr: My nespíme, ale pracujeme, odkazuje minister

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyčíslilo svoje priority do plánu obnovy EÚ na 2,4 miliardy eur. Prioritami budú napríklad digitalizácia, rizikový fond, vytvorenie odbytových združení či hospodárenie s vodou v krajine a ďalšie. Uviedol to v stredu na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO). Príslušný materiál MPRV SR odovzdalo podľa jeho slov národnému gestorovi plánu obnovy - ministerstvu financií - 29. augusta. Mičovský zároveň zareagoval na kritiku z rado agrokomôr, ktoré tvrdia, že rezort nemá riešenia.

Nespíme, ale dva mesiace pracujeme, odkazuje Mičovský

V súvislosti s kritikou od poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv Mičovský oznámil, že ministerstvo pôdohospodárstva nespalo a už skoro pred dvoma mesiacmi vypracovalo "veľmi podrobnú stratégiu, ktorá reaguje na všetky zásadné problémy agrorezortu". Najväčšiu diskusiu verejnosti vzbudzuje Plán obnovy SR, ktorý sa stále kreuje a prebiehajú neustále diskusie o dôležitých investíciách a reformách. V októbri bude podľa rezortu odoslaný predbežný návrh zámerov Európskej komisii, ktorý sa bude podrobne rozpracovávať až do apríla 2021.

"Využívame nečakanú a mimoriadnu príležitosť podporiť tie sektory, ktoré sa nedajú podporiť alebo sanovať zo štátneho rozpočtu a (chceme) dať peniaze na oblasti, ktoré boli dlhodobo zanedbávané, ako sú digitalizácia, rizikový fond, potravinový sektor a výrobno-odbytové združenia, na prírode blízke hospodárenie (v lesoch), na takzvané živé laboratóriá, na závlahy a odvodňovacie kanály a na množstvo ďalších aktivít. Toto dohromady dáva sumu 2,4 miliardy eur," spresnil.

S uvedenou sumou nerátajú

Mičovský uviedol, že MPRV je si vedomé, že takúto sumu nemôže v rámci národného plánu obnovy dostať. "Napočítali sme však tie najdôležitejšie veci. V súvislosti s dôrazom EÚ na takzvané zelené projekty sme však presvedčení, že práve náš rezort je ten, ktorý má povinnosť, nie nárok uchádzať sa o tieto zdroje. Urobili sme včas, čo sme urobiť mali," dodal v reakcii na kritiku agrokomôr Mičovský.

„Pre kampaň priamych platieb 2021 agrorezort zavedie stropovanie jednotnej platby na plochu s takou „novinkou“, že žiadatelia si budú môcť do zastropovanej výšky dotácie započítať svoje mzdové náklady. To spôsobí, že sumu, o ktorú doteraz prichádzali, si vďaka zamestnávaniu ľudí v poľnohospodárskej prvovýrobe vo svojom podniku budú môcť ponechať,“ vyjadril sa druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

„Popri riešení vážnej situácie v PPA a prebiehajúcim forenzným auditom, MPRV SR robí všetko pre to, aby PPA vyplatila viac ako 90% priamych podpôr do konca roka 2020, i keď má termín až do júna 2021,“ priblížil situáciu generálny riaditeľ PPA Tibor Guniš.