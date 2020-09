Publicista reaguje na situáciu v Česku: Na mieste Babiša by som krehkosť našej koalície neriešil

„Na mieste pána Babiša by som nehovoril o krehkosti Matovičovej vládnej koalície. Naopak, ak sa pozrieme na Andreja Babiša, ten krehkú koalíciu má. A s podporou komunistickej strany, čo v Česku po roku 1989 nebývalo zvykom,“ povedal Hrabko v reakcii na vyhlásenie českého premiéra.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Babiš nepovažuje Českú republiku za rizikovú krajinu a slovenské rozhodnutie zaradiť ju na zoznam červených štátov komentoval slovami o krehkosti slovenskej vládnej koalície. „Niečo jednoducho povedať musel a vymyslel si toto. Veď Slovensko nie je jediné, ktoré má Českú republiku na zozname červených krajín. Dôvod, prečo je to problém, je jediný, v Čechách sú o dva týždne voľby,“ dodal Hrabko.

Zaradenie Česka medzi červené krajiny je podľa neho správne. „Situácia je tam naozaj hustá, Česko to nestíha, to treba povedať otvorene. Leto zanedbali úplne. My sme mali obmedzenia aj cez leto, oni ich nemali,“ konštatoval publicista. Pri príležitosti preradenia nášho západného suseda do skupiny rizikových krajín sa dostal do sporu premiér Igor Matovič (OĽANO) a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). O rozhodnutí krízového štábu totiž verejnosť ako prvý informoval na sociálnej sieti štátny tajomník.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Bolo by to faux pas, keby to isté nerobil premiér. Zverejňovanie vecí na sociálnych sieťach si premiér Igor Matovič priniesol ešte z opozičných lavíc. Mohol by som menovať x prípadov, keď premiér Matovič predbiehal rozhodnutia,“ reagoval Hrabko. Dodal, že to platí aj v prípade opatrení upravujúcich organizovanie svadieb, keď premiér osobne informoval o prípustnom počte hostí, ale aj kontrolách a možných pokutách za porušenie pravidiel. „Z vecnej stránky je svadba súkromná vec a uzatvorená spoločnosť. A nemáme vyhlásený núdzový ani výnimočný stav. Neviem si predstaviť vykonateľnosť tohto opatrenia,“ poznamenal Hrabko.

Zákon o interrupciách bude vyvolávať vášne

Čo sa týka aktuálnej schôdze parlamentu, dôchodcov budú podľa Hrabka určite zaujímať zmeny týkajúce sa 13. dôchodkov. „To zasa nemusí veľmi zaujímať mladých. Sú tam odpočty tajných služieb, je tam informácia o odposluchoch. Predložené sú tri zákony o štátnych sviatkoch. Ale najväčším predmetom politického boja bude až záver schôdze, keď má prísť na rad sťaženie interrupcií,“ odhaduje.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„S pani prezidentkou súhlasím, že ide o niečo, čo štiepi spoločnosť. Žiaľ, jej apel prichádza neskoro, lebo to už leží na stole. Je to politicky veľmi citlivé a zasiahne to celú spoločnosť. Aj preto bol tento bod zaradený až na koniec schôdze. Z môjho uhla pohľadu je tento návrh zákona úplne zbytočný, je to len o politických bodoch,“ reagoval Hrabko na aktuálne vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej na tému interrupčnej novely.

Zdroj: Topky/Maarty

Na margo požiadavky nezaradených poslancov zo strany Hlas - sociálna demokracia na súhlas parlamentu so zriadením nového poslaneckého klubu Hrabko poznamenal, že on osobne vznik takéhoto klubu neschvaľuje. „Podľa mňa je správne, že poslanecký klub mať nebudú. V parlamente majú sedieť tí, ktorí prešli voľbami, teda jednotliví poslanci a nie klub Hlasu-SD, ktorý voľbami neprešiel,“ povedal. Na druhej strane, ochota predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) pozývať predstaviteľov novej strany na rokovania poslaneckého grémia je podľa Hrabka legitímna.