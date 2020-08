KORONAVÍRUS Príprava na druhú vlnu pandémie bola jednoduchšia ako na tú prvú, tvrdí Gröhling

"Tá nám trochu pomohla, lebo sme pripravili podklady, manuály a legislatívu. Za tých 77 dní sme to zažili aj v praxi. Príprava na druhú vlnu bola o to jednoduchšia, lebo sme vedeli tieto manuály už len upravovať a doťahovať do väčšej dokonalosti," uviedol minister školstva s tým, že sa vedia na to omnoho lepšie pripraviť.

Rovnako aj školy vedia, čo ich čaká. "Rozdiel medzi prvou a možno druhou fázou, ktorá príde, nebude veľmi výrazný, ale bude viac uprataný. V tej prvej fáze sme chrlili rôzne opatrenia, v tejto druhej fáze sme vytvorili semafor, ktorý je vizuálne viac pochopiteľnejší," podotkol Gröhling.

V rámci zelenej fázy sú základné opatrenia, pretože situácia v škole je bezpečná. "Pre nás sú najdôležitejšie prvé dva týždne nového školského roka," povedal minister. Pripomenul, že do školských zariadení sa vráti zhruba 800.000 ľudí a dôležité je zabezpečiť najmä ich bezpečnosť.

Žiaci na druhom stupni základných škôl a stredoškoláci musia nosiť rúška aj v triedach, žiakom na prvom stupni ich rezortu školstva odporúča nosiť. Gröhling poznamenal, že mnohé deti z prvého stupňa už počas letných škôl rúška v triedach nosili, za čo vďačí najmä ich učiteľom. "Deti si na ne napríklad niečo nakreslili, napísali si mená, niektoré si ich vyrábali a následne nosili," poznamenal minister.

Oranžová fáza sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. "Túto zónu sme už zažili. Tu by sme delili deti v materských či základných školách a následne by sme prešli na dištančné alebo online vzdelávanie," povedal minister.

Za najzásadnejšiu zmenu označil šéf rezortu školstva fakt, že sa školy nebudú zatvárať celoplošne, ale lokálne. "Keď bude nejaký problém v Bratislave, tak nebudeme predsa zatvárať školy v Košiciach," povedal minister. Ak prípadov bude veľa, na základe odporúčania regionálnych úradov verejného zdravotníctva príde k obmedzovaniu vyučovaniu v jednotlivých mestách. "Ale to je už extrém a myslím si, že sa k nemu nedostaneme," uviedol Gröhling.

Rezort školstva zatiaľ nemá informácie o tom, že by sa niektorá škola nemala otvoriť 2. septembra. "Máme informácie, že regionálne úrady verejného zdravotníctva komunikujú so školami a nastavujú si ešte interné pravidlá komunikácie. Ja sa tiež chcem osobne stretnúť so všetkými riaditeľmi regionálnych úradov, aby sme sa poznali a vedeli situáciu zhodnotiť. Tento modul, ktorý sme vytvorili, je omnoho efektívnejší, lebo každý región je špecifický," uzavrel minister.