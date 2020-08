Mazák i Hrubala vítajú návrh zákona o zaisťovaní majetku a ohýbaní práva

Šéf Súdnej rady zmeny víta. "Určite budú mať nesmierne významný preventívny charakter," poznamenal. Námietky sú podľa neho pochopiteľné. Zmeny sa podľa neho buď ukážu ako účinné, alebo prípadné problémy doladia. Myslí si, že najmä pokiaľ ide o navrhované zavedenie trestného činu zneužitia práva, tzv. ohýbania práva, väčšiny sudcov sa nedotkne, pretože zákon rešpektujú.

Správu zaisteného majetku by mal po novom zabezpečovať nový úrad pod Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Do trestného zákona by sa mali pridať tiež nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania. Vyplýva to z návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v stredu odobrila vláda.

Trestný čin zneužitia práva, tzv. ohýbania práva má za cieľ trestať vážne svojvoľné rozhodnutie zo strany sudcu alebo rozhodcu. "Pôjde o činy, ktoré súvisia so svojvôľou takého rozsahu, že je namieste trestné stíhanie, situácie, kde rozhodnutie sudcu je úmyselne v rozpore so zákonom, a to aj konštatuje iný súdny orgán," vysvetlila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Pripomenula, že trestné stíhanie môže v prípade sudcu iniciovať len špeciálny prokurátor. Novým trestným činom by mal byť aj trestný čin tzv. prikrmovania, ktorý by mal trestať prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.