Rušné chvíle pre policajtov na hraniciach: Zadržali niekoľkých migrantov rôznych národností

Policajti Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Ubľa mali na základe kamerového záznamu pri hraniciach zadržať Bielorusa a Gruzínca. "Keďže hranicu prekročili nelegálne a nemali žiadne povolenie na pobyt, boli administratívne vyhostení so zákazom vstupu do členských štátov EÚ na tri roky a odovzdaní do rúk ukrajinským policajtom," informovala polícia.

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Päť osôb z Afganistanu a štyroch Bangladéšanov mali medzi obcami Baškovce a Horňa v okrese Sobrance zadržať policajti mobilnej zásahovej jednotky. Všetci cudzinci boli podľa polície bez cestovných dokladov. "Lustráciou v informačných systémoch policajti zistili, že jeden z Bangladéšanov bol pred rokom z územia SR administratívne vyhostený so zákazom vstupu po dobu troch rokov," doplnila polícia s tým, že voči tomuto cudzincovi podal poverený policajt podnet na jeho vzatie do väzby.

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Ostatní členovia skupiny boli administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a všetkých členských štátov EÚ po dobu troch rokov, pričom boli zatiaľ eskortovaní do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach. Posledným prípadom nelegálneho prekročenia slovenskej štátnej hranice na východe krajiny je zadržanie maloletej osoby z Bangladéša bez sprievodu. Maloletého si prevzali pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zabezpečili jeho umiestnenie v centre pre deti a mládež. Ako polícia uzavrela, všetci zadržaní cudzinci sa podrobili testu na COVID-19 s negatívnymi výsledkami.