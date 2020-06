Maiga sa zúčastnil protestu na podporu ľudí tmavej pleti, teraz šokuje: Konšpirácie o smrti Floyda!

Maiga, ktorý sa chcel dostať aj do slovenskej politiky, často šokuje svojimi vyjadreniami a náklonnosťou k Marianovi Kotlebovi, ktorý je obžalovaný pre kontroverzné šeky. Najnovšie prišiel podporiť protest v Bratislave, ktorým ľudia vyjadrovali spolupatričnosť s protestujúcimi v USA. Tam vyzýval na väčšiu toleranciu.

Avšak len niekoľko dní potom, Maiga opäť šokuje. Na sociálnej sieti uverejnil konšpirácie o tom, že celá smrť Floyda bola len zinscenovaná. "Len tak uvažujem nahlas a chcem vaše názory. Čo ak ten Floyd nezomrel, čo ak všetky strany boli dohodnuté, že toto divadielko zahrajú, aby bol občiansky nepokoj a znížili popularitu Trumpa?" konšpiruje Maiga a zachádza ešte ďalej.

Zdroj: FB/Ibrahim Maiga

"Ktorý hlúpy policajt by sa nechal nafilmovať, ako spácha vraždu? Možno Floyd pristupil na túto hru a nevedel, že ho popravia. Ako to, že záchranári sa ho ani nepokúsili oživiť a rovno ho naložili a odišli.. Ako to, že všetky médiá ukazovali len rabovačov a nie pokojných demonštrantov? Vždy demokrati použijú túto rasovú kartu, lebo vedia, že čierna komunita je na to háklivá," píše Maiga len niekoľko dní potom, ako sa zúčastnil protestu v Bratislave.

Protesty v USA vypukli po tom, ako bol policajt Chauvin zachytený na videu, keď v pondelok 25. mája pri zásahu na jednej z ulíc v meste v Minneapolis najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Georgea Floyda.Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.