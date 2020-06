Ďalšie uvoľňovanie: Veľký PREHĽAD, ako sa zmení náš život! Lety, nákupy, nočná zábava aj práca

Epidemiologická situácia je na Slovensku stále lepšia. Aj preto sa konzílium odborníkov rozhodlo pristúpiť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení. Okrem toho sa otvárajú hranice s ďalšími krajinami. Odborníci aj naďalej upozorňujú, aby sme dodržiavali hygienické opatrenia.

Voľný pohyb sa rozšíri o ďalšie krajiny

Voľný pohyb sa rozšíri o ďalších 16 krajín. K Maďarsku, Českej republike a Rakúsku pribudne Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. S danými krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy.

Zároveň sa od stredy 10. júna od siedmej ráno ruší povinná štátna karanténa pre prichádzajúcich z týchto krajín. „Tieto krajiny konzílium identifikovalo ako bezpečné pre občanov SR,“ skonštatoval premiér s tým, že platí aj to, že ani obyvatelia daných krajín nie sú hrozbou pre SR. So všetkými štátmi však neplatia bilaterálne dohody, občania by si mali preto overovať, aké podmienky má krajina, do ktorej cestujú.

Do škôl sa budú môcť vrátiť všetci žiaci

Do škôl sa budú môcť od 22. júna vrátiť aj žiaci od 6. po 9. ročník základných škôl, rovnako aj stredoškoláci. Bude to podobné, ako to je v prípade materských škôl a pri žiakoch 1. až 5. ročníka ZŠ, teda na báze dobrovoľnosti. Minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že počas tohto obdobia neodporúčajú učiteľom, aby žiakov skúšali.

Matovič avizoval, že od stredy 10. júna bude možné otvorenie aj centier voľného času. Základné umelecké školy budú môcť od tohto dátumu začať vyučovať klasicky, nie už len individuálne, ako to bolo doteraz. Od pondelka 15. júna sa zrušia aj obmedzenia na počty žiakov v materských školách a pre 1. až 5. ročník základných škôl. Aktuálne platí, že v materských školách môže byť v skupine maximálne 15 a na ZŠ 20 detí. Ruší sa aj zákaz premiešavania detí v jednotlivých skupinách.

Povolené sú aj hromadné školské podujatia

Gröhling uviedol, že od 15. júna bude prevádzka škôl stanovená na desať hodín, doteraz to bolo deväť.povedal minister školstva. Ruší sa aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Podľa ministra sa však odporúča minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy. Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať deti v júni do škôl, majú aj naďalej právo poberať OČR dávku.

Pridáva sa však nová podmienka, a to zverejnenie oznamu o tom, za akých podmienok dieťa, respektíve žiak nemôže vstúpiť do školy. Tento zoznam podľa ministra školstva musí byť umiestnený na vchodových dverách školy.

Hromadné akcie

Matovič oznámil, že od zajtra budú povolené hromadné akcie do 500 osôb. Od 1. júla by mali byť povolené až do 1000 osôb. „Nepredpokladáme, že sa to bude v lete meniť,“ uviedol hlavný hygienik.

Pravidlá nosenia rúšok sa menia

Od stredy sa zmenia podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Ich nosenie na verejnosti do vzdialenosti dvoch metrov bude len odporúčané v prípade stretnutia sa s cudzími ľuďmi. Vo vnútri ostávajú podľa predsedu vlády rúška povinné, na pracovisku budú však len odporúčané, ak ľudia budú od seba vzdialení aspoň dva metre, pokiaľ ide o známy kolektív. Hlavný hygienik doplnil, že rúška v obchodoch a v hromadných dopravných prostriedkoch ostávajú povinné.

Karanténa sa od stredy ruší

Od stredy od siedmej ráno sa ruší povinná karanténa a e-karanténa pre osoby, ktoré sa vracajú na Slovensko z 19 bezpečných krajín. Platiť bude dobrovoľná domáca karanténa. Rovnako sa zmenia aj podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. „Ruší sa povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako týchto 19 bezpečných krajín,“ vysvetlil tiež premiér. Hlavný hygienik Mikas však vyzval ľudí, aby sami kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, išli do domácej izolácie a dali sa otestovať na nový koronavírus.

Pravidlá pre vnútorné prevádzky sa menia

Od stredy 10. júna sa menia pravidlá pre vnútorné prevádzky a reštauračné zariadenia. Prevádzkovatelia si už nebudú musieť vybrať medzi maximálnym limitom jedného zákazníka na 10 m2 či minimálnym rozostupom dvoch metrov medzi zákazníkmi, bude to len odporúčané. Mikas si tiež myslí, že v prípade prevádzok dochádza k najväčšiemu uvoľňovaniu. „Tie čísla – 10 m2, dva metre odstupy, dvojmetrová vzdialenosť stolov – zostávajú ako odporúčané. Vychádzame v ústrety prevádzkovateľom týchto zariadení, aby nejakým spôsobom aj naštartovali svoje podnikanie,“ vysvetlil Mikas.

Ako však dodal, všetky zmeny boli schválené na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá je na Slovensku stále priaznivá. „Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku sme si rušenie týchto opatrení mohli dovoliť,“ uzavrel hlavný hygienik. Avizuje však, že situáciu bude Úrad verejného zdravotníctva sledovať a v prípade nepriaznivého vývoja zakročí. Nemusí to však už byť celoplošne ako doteraz, ale lokálne.

Otvárajú sa nočné kluby a detské kútiky

Od rovnakého termínu budú môcť byť otvorené tiež detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby. „Čo sa týka prevádzok, de facto sa povoľuje otvoriť aj tie ostatné dva druhy prevádzok, ktoré ešte boli zatvorené. Sú to trošku kontrastné prevádzky, ide o detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby,“ uviedol premiér.

Ako však dodal hlavný hygienik Ján Mikas, v prípade detských kútikov platí, že ich bude potrebné dezinfikovať a rodičom radšej odporúča zvážiť pobyt dieťaťa v takejto prevádzke aj napriek tomu, že to bude povolené.

Obchody ostanú v nedeľu zatvorené

Obchody budú v nedeľu zatvorené zo sanitárnych dôvodov aj naďalej. Dodal, že nedeľný zákaz predaja by chcel presadiť aj natrvalo. Minister hospodárstva Richard Sulík však hovorí o výhrade vo svedomí v prípade predavačiek. „Ako laikovi mi to pripadá úplne rozumné - keď pri vstupe do predajne máme hygienické opatrenia typu, že musíme tam vojsť s rúškom, musíme si dezinfikovať ruky alebo vyfasovať rukavice - že jedno z tých ďalších hygienických opatrení je ten sanitárny deň, aby sa raz do týždňa tá predajňa vydezinfikovala a pripravila sa na to, aby ďalší týždeň mohla slúžiť znova,“ odpovedal premiér na novinársku otázku, prečo už nemôžu v nedeľu obchody otvoriť.

Ako zároveň dodal, obchody by v nedeľu zavrel hneď a natrvalo, v koalícii však zatiaľ nedošlo k dohode. Sulík však očakáva, že keď sa skončí núdzový stav, opätovne sa povolí aj nedeľný predaj a už nastálo. Na otázku o výhrade vo svedomí odpovedal, že je pripravený o tom rokovať. Ako dodal, treba sa dohodnúť na tom, ako by to bolo presne vyhotovené a čo presne bude napísané v zákone, na detailoch totiž záleží. „Výhrada vo svedomí zvyšuje slobodu jednotlivca,“ uzavrel Sulík.

Na otázku o možnosti, že by si predavačky uplatnili výhradu vo svedomí, čo teda znamená, že by v nedeľu išiel do obchodu pracovať len ten, kto chce, Matovič odpovedal, že je to „Potemkinova dedina“. „Dať predavačke v obchode v čase, keď rastie nezamestnanosť, 'akože' výhradu vo svedomí, že ona môže prísť za majiteľom predajne a povedať, že ona si uplatňuje výhradu vo svedomí a že v nedeľu nepríde do roboty, tak ten majiteľ predajne jej povie arrivederci,“ vysvetlil premiér. Podľa neho je totiž dostatok ďalších ľudí - nezamestnaných, ktorí by ju nahradili. „Tváriť sa, že toto je riešenie, je robiť z tých predavačiek hlupákov. Ony nie sú vôbec slobodné,“ dodal premiér.