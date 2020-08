FOTO Ryanair spustil lety z Košíc do Prahy: Bude lietať dvakrát týždenne

Odlety z Prahy sú naplánované o 12.35 h s príletom do Košíc o 13.55 h a z Košíc o 14.20 h s príletom do Prahy o 15.35 h. Na linke bude nasadzované lietadlo typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Ako na tlačovej konferencii povedal Tomáš Jančuš z košického letiska, prvý let bol naplnený takmer na 80 percent.

Zdroj: TASR/František Iván

„Momentálne máme najväčšiu krízu v rámci leteckého priemyslu a sme veľmi radi za dôveru, ktorú letecký prepravca dáva spádovej oblasti Košíc, čo predstavuje celé východné Slovensko,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

Z Košíc do Prahy a späť sa dá dostať približne za hodinu a pol aj leteckou spoločnosťou České aerolínie. „Pred koronakrízou lietali 12 až 13-krát týždenne, momentálne ponúkajú konektivitu osemkrát do týždňa, čo sa nedá porovnať s nízkonákladovým leteckým prepravcom s konektivitou dvakrát týždenne. Cielime však na úplne iný segment cestujúcich,“ uviedol Jančuš. Spresnil, že uvedenú trasu mesačne pravidelne využívajú tisíce ľudí, zameriavajú sa tak na tých, ktorí ju doposiaľ prekonávali autom, vlakom či autobusom.

Letisko spustením novej linky zároveň vníma Košice a celé východné Slovensko dostupnejšie pre českých turistov a naopak. „Aj súčasné bookingy leteniek ukazujú, že o túto linku je záujem,“ dodal. Ryanair ponúka letenky na tejto linke zatiaľ do konca októbra. Ako potvrdilo letisko Košice, jej prevádzka je naplánovaná do leta 2021. Následne by jej fungovanie chceli predĺžiť.