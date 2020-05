Vodiči dajte si pozor: Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod bude obmedzená prevádzka

Obmedzenia sú plánované 1. júna v čase od 8.00 do 16.00 h v smere výstupu zo SR, pričom v čase od 8.00 do 10.00 h dôjde k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch; 2. júna v čase od 8.00 do 12.00 h v smere výstupu zo SR, k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch pritom dôjde medzi 10.00 a 12.00 h, v rovnaký deň bude tiež v čase od 8.00 do 16.00 h obmedzená aj prevádzka na vstupe do SR, v prípade potreby však i tu môže dôjsť k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch po dobu približne dvoch hodín; 3. a 4. júna bude prevádzka na vstupe do SR obmedzená od 8.00 do 16.00 h, 4. júna ale i na výstupe, a to v čase od 12.00 do 16.00 h; v piatok 5. júna budú obmedzenia na vstupe do SR platné medzi 8.00 a 12.00 h, na výstupe medzi 12.00 a 16.00 h. V sobotu majú podľa Baloghovej obmedzenia platiť len v prípade potreby vykonania dokončovacích prác.

"Počas vykonávania prác pri výmene a kalibrácii váh bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením," doplnila Baloghová s tým, že Finančná správa v tejto súvislosti žiada vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a tiež pokynov službukonajúcich príslušníkov.