REPORTÁŽ Hranice sú otvorené, máte 48 hodín! VIDEO Vyskúšali sme to na vlastnej koži: Pozor na jednu vec

BRATISLAVA/BRNO - Chvíľa, na ktorú všetci túžobne čakali! Od stredy 27. mája sú otvorené hranice Slovenska s okolitými štátmi. Podmienkou však je, že z krajiny sa musíte vrátiť do 48. hodín. Vtedy nemusíte absolvovať karanténu. Boli sme si na vlastnej koži vyskúšať, ako to funguje.

Hranice Slovenska ste doteraz mohli opustiť na 24 hodín bez toho, aby ste museli ísť do štátnej či domácej karantény. Po priaznivých výsledkoch, kedy sa počty nových infikovaných koronavírusom držia na nízkych číslach, premiér Igor Matovič avizoval na sociálnej sieti, že s českým premiérom Andrejom Babišom vyrokoval vzájomnú návštevu krajín na 48 hodín. Bez nutnosti karantény a negatívneho testu na Covid-19.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Po útrapách so spustením E-Karantény sme sa preto rozhodli, že si prejdenie hraníc vyskúšame na vlastnej koži. Predtým, ako sa vyberiete do niektorej susednej krajiny, si musíte vytlačiť tlačivo na stránke Ministerstva zahraničných vecí. Nezabudnite si však skontrolovať aj podmienky, aké má krajina, do ktorej sa chystáte vycestovať.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Negatívny test netreba

My sme sa rozhodli vyskúšať diaľničný prechod Brodské-Lanžhot s Českou republikou. Do tej bol do utorka ešte potrebný negatívny test na Covid-19. Pozor, pri sebe musíte mať tlačivo, na ktoré vám dajú pečiatku a čas odchodu. Naspäť je potrebné rovnaké tlačivo, ktoré odovzdáte na hraniciach.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Tlačivá kontrolujú až za slovenskými hranicami. Keďže sme o tom nevedeli a kontroly sme čakali už na hraniciach, chvíľu sme mali obavy, či sa dostaneme naspäť a či si tlačivo máme kde oraziť. Avšak po niekoľkých kilometroch sme uvideli miesto, kde sa zbiehali autá. Premávku tam usmerňujú českí vojaci, ktorí sa nás pýtali, kam máme namierené. Na hraniciach sú aj českí policajti, ktorí si vypýtali občianske preukazy.

Potom nás nasmerovali na slovenských policajtov, ktorí nám zase kontrolovali tlačivá. Tí stáli o kúsok ďalej. Tam vám vypíšu tlačivo a dajú pečiatku. Celý proces trval asi 10 minút. "Ľudí chodí dosť, väčšinou za rodinami, za deťmi," povedal nám slovenský policajt. Odporúčame, aby ste mali po ruke rúško, pri rozhovore s cudzími ľuďmi je u nás stále povinné.

Zdroj: Maarty

Naspäť do 48. hodín

Ak sa chcete vyhnúť štátnej či domácej karanténe, musíte sa vrátiť do 48. hodín. Aj to kontrolujú slovenskí policajti alebo vojaci. Kontrola prebieha rovnako rýchlo, z auta nemusíte ani vystupovať. Tlačivo odovzdávate príslušníkovi policajného zboru, ten ho skontroluje a necháva si ho.

Zdá sa teda, že Slovensko, aj susedné krajiny sú na dobrej ceste, aby sme opäť mohli slobodne cestovať. Ako by povedal premiér Igor Matovič - #nepokazme si to!