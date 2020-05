KORONAVÍRUS Aplikácia ešte nie je v prevádzke, cestu na Slovensko treba zvážiť, hovorí IT analytik

eKaranténa

Zdroj: TASR/ Michal Svítok

BRATISLAVA - Aplikácia eKaranténa ešte stále nie je v prevádzke a navrátilci by mali zvážiť cestu na Slovensko, ak nechcú skončiť v štátnej karanténe. Uviedol to člen permanentného krízového štábu zodpovedný za oblasť IT Ján Bučkuliak. V sobotu o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.