TO JE DOBA! Hasiči radia gazdinkám, ako prať! Dôvodom je koronavírus: Robíte to správne?

BRATISLAVA - Nový koronavírus so sebou prináša nový a podstatne prísnejší režim. Odborníci dennodenne radia, čo robiť, aby ste sa nenakazili. No a na jednu dôležitú skutočnosť sa rozhodli upozorniť aj hasiči. Milé dámy či páni v domácnosti, otázkou je, periete správne?

Hasiči na sociálnej sieti upriamili pozornosť na odporúčania EMS (Emergency Medical Services). V súvislosti s novým koronavírusom EMS odporúča prať prádlo na vyššej teplote s použitím pracieho prostriedku. Pre niekoho dávno známa skutočnosť, pre iných možno nie. Hasiči teda nenechali nič na náhodu.

Zdroj: Getty Images

"Pranie pri teplotách vyšších ako 60°C denaturuje proteíny - platí to aj pre vírusy na báze proteínov. Na vírus v tomto prípade pôsobia hneď dva účinky: účinok pracieho prostriedku a vysoká teplota. V prípade, že prací prostriedok nie je postačujúci, aby prenikol do textilného vlákna, pomôže vírus zlikvidovať vysoká teplota," uvádza Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Ďalej dodávajú, že Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pranie pri teplote vody 60 - 90 stupňov s pracím prostriedkom. "Vírus na tkanine môže prežiť približne 6 – 12 hodín. Pri manipulácii s textíliou (odevy, uteráky, posteľná bielizeň a i.) osobou s podozrením alebo s potvrdeným ochorením COVID-19, sa odporúča použiť jednorazové rukavice a po každom použití ich zlikvidovať. Po odstránení rukavíc je potrebné si dezinfikovať ruky. Textíliu perte podľa pokynov výrobcu, ak je to možné pri vyšších teplotách," informovali ďalej hasiči s odvolaním sa na web covidfirstresponse.com, kde nájdete aj ďalšie cenné odporúčania.

Ste v domácej izolácii s niekým, kto má podozrenie na nový koronavírus?

V prípade, že ste v domácej izolácii s členom rodiny, ktorý má podozrenie alebo mu vyšli pozitívne testy na COVID-19, mali by ste pravidelnejšie čistiť a dezinfikovať povrchy, ktorých sa denne všetci dotýkate. Okrem kľučiek netreba zabúdať ani na stoličky, vypínače či diaľkové ovládače.

Zdroj: Getty Images

Naopak v miestnosti, kde sa zdržiava takáto osoba, by ste mali zvážiť frekvenciu čistenia, a vykonávať ju len podľa potreby. Dôvodom je kontakt s možným nakazeným. Aj keď ste v jednom byte, takáto osoba by mala v maximálnej možnej miere zostávať v jednej izbe, mimo ostatných členov rodiny. Ak budete po takejto osobe dezinfikovať kúpelňu či toaletu, mali by ste použiť jednorazové rukavice. Po použití sa odporúča ich vyhodiť a poriadne si umyť ruky.