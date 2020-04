KORONAVÍRUS zasiahol aj slovenské festivaly: Tridsaťtisíc fanúšikov má hlavu v smútku

Tento rok sa festival v tradičnej podobe kvôli koronakríze neuskutoční, nahradí ho Pohoda In the Air. Informoval o tom v stredu na tlačovom brífingu riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Ako uviedol, k rozhodnutiu presunúť Pohodu na rok 2021 dospeli organizátori na základe komunikácie so špičkovými epidemiologičkami na Slovensku.

"Veríme, že opatrenia sa budú čoskoro zmierňovať, určite sa ale nebudú týkať udalostí s vysokou návštevnosťou, akou je náš festival," zdôrazňujú organizátori podujatia. "Naplno sa uvidíme v roku 2021," avizujú organizátori Pohody, ktorá má na Letisku v Trenčíne nový termín od 8. do 10. júla 2021.

Lístky platia aj o rok

Väčšina pravidelných návštevníkov letného festivalu má už zakúpené aj lístky. "Všetky vstupenky z tohto roka ostávajú v platnosti. Zároveň tým, ktorí to potrebujú, garantujeme vrátenie plnej sumy za lístok," informujú organizátori na stránke.

Možnosť prenosu sa týka všetkých typov vstupeniek vrátane parkoviska a ubytovania. Vstupenky s obmedzeným vekom (Junior/Kids) kúpené pred 15. aprílom budú platiť aj v prípade, že ich držiteľ bude mať o rok viac. Na prenos netreba realizovať žiadne kroky. Ak predsa len chcete vrátiť vstupenky, môžete tak urobiť do 15. 10. 20120. Lístky, ktoré ich držitelia nevrátia do 15. 10. 2020, budú automaticky považované za platné.