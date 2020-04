KORONAVÍRUS Kľúčový týždeň pre slovenskú ekonomiku: Vláda zavádza kurzarbeit! Zamestnávatelia majú na výber

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič sa zatiaľ nechystá opatrenia zmierňovať, no niektoré európske krajiny vrátane Českej republiky sa na to chystajú. Dnes sa premiér stretol s epidemiológmi i ekonómami a informovať má o spôsobe otvorenia ekonomiky.

NAŽIVO Tlačovka ministra práce a ministra financií k tzv. kurzarbeitu

VIDEO Premiér na tému: Ako otvoríme slovenskú ekonomiku

14:09 Minister financií Eduard Heger uviedol, že je dôležité, aby zamestnanci vo firmách zostali, kým sa nezačne otvárať ekonomika. „Z komunikácie so zamestnávateľmi vieme, že zamestnancov nechcú prepúšťať,“ povedal Heger s tým, že toto opatrenie zvýši náklady o 200-miliónov eur mesačne. „Peniaze sú na to nachystané,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Maarty

13:55 Pomoc bude v sume 210 eur mesačne a bude aj pre jednoosobové eseročky a dohodárov. Krajniak dodal, že bude poskytnutá len tým, ktorých zmluvný vzťah naďalej trvá. „Schému kurzarbeitu dnes na 99 percent schváli vláda. Peniaze budú posielané okamžite po zverejnení,“ uviedol Krajniak.

13:45 Vláda zavádza kurzarbeit

Minister práce Milan Krajniak informuje o tretej sociálnej pomoci. „Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností. Prvou je kurzarbeit, ktorý bude poskytovaný na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. Bude preplatená plná náhrada mzdy,“ uviedol minister. Zamestnávateľ nemusí preukázať pokles tržieb. Druhou možnosťou je doterajší model. Kde zamestnávateľ preukáže pokles tržieb a bude odstávať príspevok na zemestnanca.

Zdroj: Topky/Maarty

12:48 Matovič hovorí, že medzi prevádzkami, ktoré sa z epidemiologického hľadiska dajú otvoriť, nie sú masáž či kaderníctvo. „Na základe toho, že ten vývoj je dobrý, chceme ten plán vypracovať. Nech to má hlavu aj pätu. Bude presný zoznam prevádzok,“ povedal Matovič.

12:38 „Rozhodovanie o tom, kedy budú prevádzky otvorené, nie je ekonomická otázka, ale medicínska.“ Matovič uviedol, že o otváraní nebudú rozhodovať politici ani ekonómovia.

12:36 Epidemiologička Zuzana Krištúfková uviedla, že tí, čo šli z Bratislavy na východ na sviatky pred začiatkom mimoriadnych opatrení počas sviatkov nikoho neoklamali. Odkázala ľuďom, aby ešte vydržali. „Som rada, že sme sa dohodli na postupnom otváraní prevádzok v závislosti od epidemiologickej situácie.“

Zdroj: Topky/Maarty

12:32 „Ešte nemáme vyhraté. Veľké ekonomiky ešte nie sú za vodou. Čakáme na nich. A ešte nemôžeme povedať, že sme vírus porazili,“ uviedol Heger.

12:30 „Disciplína je úplne kľúčová, držme sa toho,“ povedal Heger. „Stále sa nachádzame vo fáze jedna. Prežitie a udržanie ekonomiky. Čakáme na fázu dva, ktorá závisí od väčších ekonomík,“ uviedol. „Druhá etapa je fáza reštartu ekonomiky. My sa na to poctivo pripravujeme. Preto pripravujeme schémy bankových záruk,“ dodal.

12:27 Minister financií Eduard Heger vysvetlil, že ak je faktor R0 pod jednotkou, tak Slovensko začne zabíjať protivníka a sme na koni. Najúčinejšou zbraňou je podľa neho disciplína a hygiena. „Ak sa R0 faktor prehupne cez jednotku, tak to môže vyletieť do exponenciálu a už ho nebudeme môcť kontrolovať. Čísla ukazujú, že až 80 percent ľudí by sa mohlo nakaziť,“ povedal.

Zdroj: Topky/Maarty

12:25 „Úplné posledné prevádzky budú otvorené tie, kde je najväčšie epidemiologické riziko,“ povedal Matovič s tým, že keď bude pozitívny vývoj nakazených, tak sa budú otvárať rýchlejšie.

12:20 „Neklamme ľudí, že keď Matovič neustúpi z hygienických opatrení, tak skolabuje ekonomika. Lebo to nie je pravda,“ povedal Matovič s tým, že práve kvôli prísnym opatreniam Slovensko dosiahlo minimalizovanie pohybu, a tým aj šírenia nákazy na Slovensku.

12:15 „Ak otvoríme obchodné prevádzky, tak prínos pre slovenské HDP bude maximálne dve percentá HDP,“ hovorí Matovič o analýze Inštitútu finančnej politiky.

Zdroj: Topky/Maarty

12:12 Prioritou je chrániť zdravie a životy. „Bonus by mali dostať chorí ľudia, ktorým musíme odsúvať operácie. Budúci pondelok zverejníme presný plán, kedy a ktoré prevádzky budeme otvárať,“ povedal Matovič s tým, že nevidí dôvod na unáhlené otváranie prevádzok bez rozmýšľania. „Počkáme, ako dopadne testovanie v rómskych osadách a dedinkách okolo, aký veľký je problém v karanténach, v DSS a ako veľký problém vyrobili ľudia, ktorí nedodržiavali opatrenia počas sviatkov,“ povedal.

Zdroj: Topky/Maarty

12:11 Premiér Matovič opäť kritizoval nedodržiavanie opatrení. „Napriek tomu sme na tom v porovnaní s ostatnými veľmi dobre,“ uviedol. „Áno, ekonomika trpí, lebo máme približne 30-percentný pokles. Zvyšok je však zdravý v tom, že ani zamestnanci, ani zamestnávatelia sa nemusia bát prísť do práce preto, že sa nakazia,“ povedal.

12:10 Minister zdravotníctvo Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

Čo je lepšou cestou?

Premiér Matovič sa zatiaľ nechystá uvoľňovať opatrenia, ktoré sa na Slovensku zaviedli kvôli šíriacemu sa koronavírusu. Dnes sa stretol s konzíliom odborníkov - epidemiológmi i ekonómami. S týmito odborníkmi sa stretne aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Diskutovať budú o aktuálnej epidemiologickej situácii a podmienkach, ktoré musia byť naplnené, aby mohlo dôjsť k postupnému uvoľňovaniu prísnych opatrení vzhľadom na ekonomické a sociálne dopady krízy,“ uviedla Prezidentská kancelária.

Matovič sa na adresu opatrení vyjadril aj na sociálnej sieti. „Jedna záhada, ktorú potrebujem vyriešiť, na rozhýbanie mysle na úvod pracovného týždňa ... vraj to robím zle, lebo existuje x iných lepších ciest ... ktoré to sú tie lepšie cesty, ak sme zatiaľ najlepší v Európe?“ pýta sa Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Podľa neho zatiaľ neexistuje lepšia cesta, ako nákazu zvládať. „Ktorákoľvek krajina v Európe by si to s nami teraz rada vymenila, len my sme nespokojní, lebo chceme viac. Vážme si, prosím, to čo máme a nedovoľme si to vziať,“ dodal Matovič.