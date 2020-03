KORONAVÍRUS Počet nakazených môže byť podľa Matoviča oveľa vyšší, ako sa doteraz zistilo

Zatiaľ najvyšší nárast počtu pozitívne testovaných o 41 v sobotu podľa premiéra súvisí s tým, že sa začalo trochu viac testovať. "Toho sa najviac obávam, že testovanie za posledné týždne bolo umelo tlmené dole, aby bolo čo najmenej novo pozitívne testovaných. V momente, ak sa začne viac testovať, tak bude aj viac pozitívne testovaných," uviedol Matovič. Túto krízu podľa neho najlepšie zvládli napríklad Singapur, Taiwan a Južná Kórea, ktoré testujú maximálne veľa ľudí, aby vychytali všetky možné potenciálne ohniská nákazy a takto ich eliminovali, aby nenakazili ďalších ľudí.

"Včera na vláde sme si zavolali ľudí z Ústredného krízového štábu a dozvedeli sme sa niečo, z čoho som mal na vláde zimomriavky. Kompetentný človek z Úradu verejného zdravotníctva povedal, že máme len tritisíc testov a vtedy som pochopil, prečo sa za posledné týždne na Slovensku tak málo testovalo. Vláda pred nami všetkými, nielen pred ľuďmi, ktorí sa vyznajú, ale pred každým občanom SR zatajovala informáciu, že máme strašne málo testov a nie sú zabezpečené ďalšie testy, ktoré by prišli," poznamenal Matovič.

Lietadlo z Číny doviezlo tento týždeň na Slovensko stotisíc rýchlotestov. Premiér v tejto súvislosti povedal, že rýchlotesty majú dramaticky nižšiu kvalitu rozoznania choroby alebo schopnosť rozoznať alebo identifikovať chorého človeka. "Hlavne majú nízku kvalitu alebo schopnosť rozoznať chorobu iba pri človeku, ktorý už má príznaky. Rýchlotesty nedokážu identifikovať ľudí, ktorí sú len prenášači choroby, ale nemajú príznaky, a tých je dramatická väčšina," upozornil Matovič. Väčšina ľudí podľa neho príznaky nemá, ale sú šíriteľmi nákazy. "A preto, keď chceme vyhrať tento boj, musíme zistiť tých ľudí, ktorých nevidíte na trhu, ale zároveň oni sú šíriteľmi," povedal premiér. "Máme tak maximálne do soboty testy k dispozícii a ja sa potom pýtam, čo potom? Či toto je to veno, ktoré nám vláda Petra Pellegriniho nechala, túto časovanú bombu?" spýtal Matovič.

Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa poďakoval za doterajšiu prácu hlavného hygienika Jána Mikasa, všetkým pracovníčkam a pracovníkom v laboratóriách, ktorí testujú lekárov, aby sa mohli vrátiť do práce. "Chcem sa im za pána Matoviča ospravedlniť za to, že ich obvinil, že netestujú dosť, resp. že hádam ešte aj zatajujú výsledky a naschvál nám dávali zlé informácie. Tak to nie je," povedal Pellegrini v relácii TA3 V politike. S nemenovanou firmou sa podľa neho rokuje desať dní, aby dodávala ďalšie testy, a časť testov by sa mohla začať vyrábať aj na Slovensku na doplnenie počtu.

"Preto sme držali rezervy v súkromných laboratóriách, aby ich neminuli len na také obyčajné testovanie pre toho, kto sa chce za peniaze otestovať. Ale aby tie rezervy tu boli a musíme zase o týždeň niekde zháňať. A budeme možno zháňať aj o mesiac, a možno že aj o dva," uviedol expremiér. Matovič podľa Pellegriniho nepovedal nič nové, pričom odmietol, aby niekto v priamom prenose klamal. Pellegrini poznamenal, že hlavný hygienik v sobotu na vláde povedal, že sa testuje presne toľko, koľko je potrebné, a každého, koho usúdili, že treba testovať, tak otestovali.

"My sme niektoré opatrenia prijali ešte skôr ako Česká republika. Častokrát český premiér telefonoval a konzultovali sme, čo sme spravili my, čo ide urobiť on. My sme oproti európskym krajinám, nielen V4, ale aj väčšej časti Európy, boli v mnohých oblastiach popredu," poznamenal Pellegrini. "A nás dnes nezachraňujú testy, nás zachraňujú zavreté školy, zákaz všetkých športových podujatí, zavretie všetkých obchodov, okrem potravín, drogérií. Toto nás zachraňuje a posúva k lepšej časti sveta. Nie to, či máme tritisíc alebo osemtisíc testov," upozornil expremiér.

Testy a respirátory sú podľa neho len malá časť celého komplexu. "Ak by sme dnes na sklade mali dva milióny respirátorov, stotisíc testov a neboli urobili to, čo sme urobili, tak tu dnes máme taký stav ako v Taliansku," zdôraznil Pellegrini. Dovezené rýchlotesty z Číny majú podľa neho efektívnosť v určitom čase choroby, keď sú v tele protilátky, ktoré tento test zachytáva. "Expertné testy sú založené skôr na odhaľovaní nejakej molekuly, nie som expert, ktorá zachytí hneď nositeľa vírusu. Treba sa pýtať odborníkov, kedy je ešte potrebné masovo merať a testovať a kedy nie," dodal Pellegrini. Ľudia by sa preto mali správať preventívne tak, ako keby vírus mali a obmedzili kontakt s ostatnými ľuďmi.