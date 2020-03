KORONAVÍRUS V Dúbravke vytvorili karanténnu stanicu kúsok od domu seniorov: FOTO Starosta o tom nevedel a je zhrozený

„Musím, žiaľ, konštatovať, že som sa dozvedel o vytvorení tohto centra v piatok 20. marca úplne náhodou. Úprimne, najprv som tomu nechcel veriť, lebo som si nevedel predstaviť, že by ministerstvo vnútra o tak závažnej veci neinformovalo vedenie mestskej časti vopred,“ povedal pre topky.sk starosta Zaťovič. Nakoniec z obavy o bezpečnosť svojich obyvateľov kontaktoval ministerstvo vnútra. Sám chcel vedieť, aký majú ľudia v karanténe režim a či je možné, že ich obyvatelia Dúbravky stretnú v obchodoch.

Mestská časť Dúbravka nakoniec po urgenciách dostala odpoveď aj s ospravedlnením, že včas neposkytli Dúbravčanom informácie. „Verím, že tak, ako deklarovali, budú dodržané všetky prísne bezpečnostné opatrenia, ku ktorým sa zaviazali. Ministerstvo vnútra tvrdí, že spomínané zariadenie nepredstavuje zvýšené riziko pre Dúbravčanov,“ vysvetlil nám Zaťovič. Aj napriek ubezpečeniu zo strany štátnych orgánov, je presvedčený, že pre takéto zariadenia by sa mali voliť miesta mimo zastavaného sídliska, na okraji obce a nie v blízkosti najviac ohrozených ľudí, akými sú dnes, v súvislosti so šírením nového koronavírusu, seniori. Aj napriek uisteniu, chce jeho úrad monitorovať situáciu, aby neboli ohrození nielen seniori v neďalekej budove, ale aj 40 tisíc Dúbravčanov, za ktorých nesie zodpovednosť.

Sami sme sa boli na mieste presvedčiť, aká je situácia. Pred budovou bolo zaparkovaných niekoľko áut so značkami z rôznych miest Slovenska, ale aj zo zahraničia. Žiadni ľudia v čase našej prítomnosti vonku neboli. Až na jedného pána, ktorý svojmu bratrancovi priniesol veci. Dozvedeli sme sa od neho, že jeho príbuzný je vodičom kamiónu a na hraniciach dostal adresu tohto inštitútu. Zároveň na hranici vraj dostal inštrukcie, aby sa zdržiaval len vo vnútri budovy. „Ani sa s ním nestretnem. Len mu to nechám v budove,“ povedal nám pán, ktorý vykladal z auta tašku. Nechcel byť však kvôli citlivosti atmosféry menovaný. Netuší, koľko ľudí momentálne v inštitúte býva. Podľa našich informácií by v tejto budove malo byť provizórne vytvorených asi 100 miest.

Rovnako ako všetkých okoloidúcich, aj nás a aj starostu Zaťoviča prekvapila kartónová tabuľa TU KARANTÉNA. „Áno, vyzerá zvláštne. Túto tabuľu vyrobenú na kolene z kartónu vnímam ako symbol komunikácie štátnej moci s mestskou časťou – nepripravená, ale na druhej strane chápem, že v krízových situáciách sú dôležitejšie veci, ako estetická stránka tabule,“ reagoval starosta Dúbravky.

Zaťovič najbližšie hodiny a dni čaká na nové informácie ohľadom tejto karanténnej stanice. Aj topky.sk poslali otázky o vytvorení a režime tejto karanténnej stanice. Akonáhle prídu odpovede, budeme článok aktualizovať.