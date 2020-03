KORONAVÍRUS Bratislavský kraj obstaral antibakteriálne rúška: Pripravujú sa na krízové scenáre

"Obstarali sme 30-tisíc kvalitných rúšok zo 100 % egyptskej bavlny so strieborným vláknom. Určené sú na opakované použitie," uviedol Droba. Cena za jedno rúško je 3,80 eura bez DPH a dodávateľom je slovenská firma, ktorej názov kraj nezverejnil. Rúška je možné prať a sú odolné proti baktériám aj vírusom. Prvé zásielky sú pripravené pre lekárov, zdravotníkov a sociálnych pracovníkov.

Na úrade Bratislavského kraja každý deň zasadá krízový štáb. "Okrem rúšok z vlastných zdrojov začne oddnes kraj distribuovať ochranné pomôcky, ktoré zabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv SR. Ide o chirurgické rúška, chirurgické rukavice a návleky na topánky," doplnil Droba. Kraj je v spojení s Úradom verejného zdravotníctva SR, kam telefonujú ľudia iba preto, lebo sa nevedia dovolať svojim lekárom. "Málokto ale vie, že aj všeobecní lekári môžu predpísať lieky, ktoré inak predpisujú špecialisti," vysvetlil Droba. Bratislavský kraj pristúpil tiež k poskytnutiu momentálne prázdnych stredoškolských internátov na účely núdzového karanténneho ubytovania.

Pre nový koronavírus sa pripravujú aj na krízové scenáre

Poskytovanie ochranných pomôcok do ambulancií, pripravovanie ubytovania pre záchranárov, ale tiež zriadenie lôžok pre ľahké doliečovanie bežných pacientov. Aj takto sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravuje v súvislosti s novým koronavírusom na viaceré krízové scenáre. Predstavitelia kraja o tom informovali na štvrtkovom brífingu. "Na kraji zasadá každý deň krízový štáb a snažíme sa byť o krok vpred. Už dnes myslíme na to, koľko pacientov s COVID-19 môže byť o týždeň či mesiac, nad tým, ako budeme túto situáciu zvládať," uviedol predseda BSK Juraj Droba s tým, že kraj postupne pristupuje aj k na prvý pohľad neštandardným krokom.

Jedným z nich je napríklad príprava núdzového ubytovania pre záchranárov v karanténe v prázdnych stredoškolských internátoch. Tí by v budúcnosti v prípade potreby mohli byť ubytovaní v objektoch na Vranovskej ulici v Petržalke, kapacita by mala byť viac ako 400 lôžok. Druhý typ ubytovania pre záchranárov a zdravotníkov, avšak tentoraz nie v karanténe, bude zabezpečený na internáte na Trnavskej ceste. V tomto prípade pôjde o klasické ubytovanie, aby záchranári či zdravotníci v najhoršom období mali kde prespať a nemuseli cestovať domov. Kraj zároveň zabezpečí aj lôžka na ľahké doliečenie bežných pacientov, teda nie infikovaných novým koronavírusom, ak budú nemocnice potrebovať uvoľniť lôžka pre akútne prípady. Týkať sa to bude len pacientov, ktorí si nebudú už vyžadovať lekársku starostlivosť, ale len dohľad zdravotnej sestry a na doliečenie budú potrebovať maximálne dva týždne.

Okrem toho musia mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, po doliečení sa budú mať kam vrátiť a doma budú mať niekoho, kto sa o nich postará. V Bratislave je pripravených 120 takýchto lôžok, ďalších desať je v Pezinku. Prednedávnom sa spomínalo v tejto súvislosti aj vytvorenie akejsi poľnej nemocnice pre doliečovanie bežných pacientov, ktorá by mala byť zriadená v Dome kultúry (DK) Ružinov. Droba v tejto súvislosti poznamenal, že išlo len o jeden z krízových scenárov, pri ktorom však odborníci skonštatovali, že priestory nie sú veľmi vyhovujúce. Pre prípad potreby má kraj preto pripravené vhodnejšie krízové scenáre.