KORONAVÍRUS Pellegrini nedočkavo očakával vládny špeciál: Milión rúšok a stotisíc rýchlotestov z Číny

BRATISLAVA - Z Číny na Slovensko dorazilo milión jednorazových rúšok a 100-tisíc rýchlotestov na nový koronavírus. Po pristátí vládneho špeciálu z Číny to na brífingu uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Nejde však o dodávku, ktorá súvisí s kontraktom Štátnych hmotných rezerv, tá sa ešte len má realizovať. Ide o iniciatívu ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a jej rezortu. „V živote som tak neočakával pristátie lietadla, ako som ho očakával dnes," uviedol Pellegrini. Potvrdil tiež, že máme ďalšie nové prípady koronavírusu. O presnom čísle má informovať po štvrtkovom zasadnutí vlády. Premiér tiež uviedol, že v prípade úmrtia 84-ročnej ženy, ktorá mala koronavírus, išlo pravdepodobne o infarkt myokardu.

Premiér očakáva aj ďalšie dodávky materiálu

Premiér poďakoval čínskej strane za ochotu. Aj vďaka nášmu prístupu spred niekoľkých týždňov podľa neho patríme ku krajinám, ku ktorým sa tento tovar dostal. „Držme si palce, aby v nasledujúcich hodinách pristáli ďalšie lietadlá z Turecka, opäť je to v gescii ministerky vnútra," konštatoval. Situácia by podľa neho mohla byť na niekoľko dní či týždňov dopredu upokojená. Ako uviedla Saková, v tureckých dodávkach sú najmä respirátory FFP3 a FFP4. V procese sú ďalšie objednávky rúšok, niekoľko miliónov by podľa nej malo prísť v nasledujúcich dňoch.

Zdravotnícky materiál, ktorý k nám dorazil, smeruje na bezpečnostné sklady ministerstva vnútra. Rozdeľovať sa bude podľa pokynov rezortov vnútra a zdravotníctva. „Už tento týždeň začala distribúcia niekoľko tisíc rúšok, ktoré už boli na sklade," konštatoval Pellegrini. Ako dodal, toto sú ďalšie, ktoré sú pripravené primárne pre tých, ktorí vykonávajú najdôležitejšie úlohy pre štát.