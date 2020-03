KORONAVÍRUS Rokovanie vlády, Saková prezentovala nové opatrenia: Drsný odkaz Lajčáka dovolenkárom

BRATISLAVA - Vláda dnes opäť rokovala v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19. Dosluhujúci kabinet Petra Pellegriniho už do dnešného dňa vyhlásil mimoriadny stav aj núdzový stav pre slovenské zdravotníctvo. Dnes sa koná 202. schôdza dosluhujúcej vlády Petra Pellegriniho, kým nastúpi nová vláda pod vedením Igora Matoviča.

Dnešné rokovanie vlády začalo o 10:00 s rovnakými mimoriadnými podmienkami, ako je už v týchto dňoch "bežné". Na programe bol do dnešného zasadnutia jediný bod Informácia o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktorého predkladateľom je ministerstvo zdravotníctva, no potom sa zoznam rozšíril. Rezort zdravotníctva je dočasne poverený riadením predsedu vlády Petra Pellegriniho. Po zasadnutí vládneho kabinetu sa rozšírujú núdzové opatrenia na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva .

Tlačová konferencia predsedu vlády Petra Pellegriniho po rokovaní vlády a ústredného krízového štábu

Na tlačovej konferencii je viacero ministrov aj hlavný hygienik Mikas. "Vláda rozšírila núdzový stav aj na ďalších poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostilovsti, okrem všeobecných lekárov a iných špecialistov s privátnymi praxami," upresnil premiér.

"Boli sme pripravení o pripravenosti armády aj o počtoch vojakov," povedal Pellegrini a skonštatoval, že bol informovaný aj o núdzových zásobách, ktorý by mali byť použité len v núdzových prípadoch. "Naša armáda je už orandžovom móde," pokračuje Pellegrini.

Letecký špeciál už čaká v Číne

"Už dnes sa nachádza slovenský letecký špeciál v Číne. V najbližších hodinách dôjde k jeho nakladaniu a nadránom by sme sa mali dočkať príletu na Slovensko," povedal premiér na margo dodávky ochranných prostriedkov. "každý kto tvrdíte, že máte nejaké zaśoby rezerv na rúškach, a neposielajte nám SMSky, ale ponúknite ich našim občanom, dopyt po nich určite bude. Obchod s týmto sa nezastavil. Nech ľudia tieto veci predávajú, všetci to ocenia," povedal Pellegrini.

Ľudia sa preukázateľne menej pohybujú

"Došlo k poklesu pohybu SIM kariet o 30 percent," pokračuje Pellegrini po porade s mobilnými operátormi. "Od zajtra od 6 hodiny sme povolili mimoriadny cezhraničný styk pre občanov na južnom území Slovenska," povedala ministerka vnútra Denisa Saková. "Policajný zbor dostal za úlohu vytvoriť tranzitný koridor cez Slovensko," pokračuje šéfka rezortu s odkazom na presun tovaru z východu na západ ale aj zo severu na juh.

Saková prezentovala ďalšie závery

"V prípade Sociálnej poisťovne je to nárok na OČR. Hotovostné platby zamedzuje, budú akceptované platby len vkladania hotovosti na účet. Zo 4. apríla sa odporúča preložiť opakované voľby na neskorší termín v niektorých volebných okrskoch. Rušíme povinné odpočinkové prestávky pre kargo," zhrnula ministerka Saková.

Pellegrini vyzval občanov, aby v menšej miere využívali telekomunikačné služby, aby nezahlcovali sieť, keďže viacerí sa nemôžu na konkrétne čísla dovolať.

Lajčák odkázal dovolenkárom z minulého týždňa razantné stanovisko

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odkázal ľuďom, ktorí minulý týždeň vycestovali na dovolenky, že vládny špeciál pre nich k dispozícii nebude. "Vlády špeciál je na to, aby sa trasportovali ochranné prostriedky," zopakoval pre ľudí, ktorí si podľa neho išli do zahraničia prezrieť pláže či zahrať golf.

Lajčák pripomenul priority pri selekcii prednostne vyčleňovaných osôb na repatriáciu. "Prednosť maju maloletí, tehotné ženy, tí, ktorí boli vyslaní za prácou, respektíve študenti. Naopak najviac trpezliví, musia byť tí, ktorí si vyšli za golfom, alebo spoznávať pláže," zdôraznil. Zároveň priznal, že mediálne najhlučnejší, ktorí sa dožadujú prevozu vládnym špeciálom, sú práve takíto dovolenkári.

Lajčák oznámil, že zabezpečených je 157 autobusov s kapacitou 8000 miest a viacerí leteckí prepravcovia, ktorí sú schopní zabezpečiť prevoz v rámci celého sveta. Leteckú prepravu však bude nutné zaplatiť. Repatriácia sa uskutočnila v prípade vyše stovky osôb z Rakúska, vyše tridsiatich ľudí z Maďarska. "V spolupráci s Českou republikou zabezpečuje prevoz približne 80 osôb z Kanárskych ostrovov, ďalších desiatich z Maroka. V ďalších dňoch by sa autobusmi mali prevážať ľudia zo Španielska a Švajčiarska, ako aj z Talianska, Slovinska, Chorvátska a ďalších krajín," skonštatoval šéf rezortu diplomacie.

Nový zákon Lex korona

Minister financií Ladislav Kamenický hovorí o príprave nového legislatívneho opatrenia pod názvom Lex korona. "Naši ľudia už na tom pracujú," povedal šéf rezortu financií.

Počet prípadov je stále 105

"Nateraz potvrdzujem stále ten istý počet nakazených vo výške 105 osôb," hovorí Pellegrini. "Okolo 15-16 sa dozvieme výsledky ďalších testovaných, keďže máme laboratórne kapacity rozšírené," hovorí premiér. "35 pacientov je hospitalizovaných z tých 105 osôb. Ani jeden nevyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu, aj keď niektorí sú na JISke a jeden na áre," hovorí premiér.

Pellegrini bol informovaný o úmrtí staršej ženy

"Môžeme konštatovať úmrtie jednej pani. Pani, ktorá mala 84 rokov. Do nemocnice bola prijatá s akútnymi zdravotnými problémami. Bola to osoba ktorá trpela na aterosklerózu, prekonala infakt, malá chronické srdcové zlyhávanie atď," hovorí premiér. Táto osoba sa stretla so synom a vnukom, ktorí prišli zo zahraničia a bola pozitívne testovaná na koronavírus. "Nechcem, aby sme hovorili o prvej obeti na koronavírus, nakoľko mala viaceré zdravotné komplikácie," pokračuje premiér, ktorý nechce, aby sa šírili o tomto prípade.

Pellegrini hovorí, že pitva tejto osoby bude vykonaná v najskoršom čase, aby sa jednoznačne preukázalo, či za jej úmrtie môže koronavírus.

Aktualizované 13:50 Nasledovať by mal predpokladaný brífing predsedu vlády Petra Pellegriniho po rokovaní vlády.

Aktualizované 13:36 Kičura na tlačovej konferencii informoval verejnosť o nákupe ochranných prostriedkov aj z Číny. "Nejde o žiadných priekupníkov, ale o renomované firmy,"​ zaznelo na tlačovke.

Aktualizované 12:34 Blíži sa brífing predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru.

Aktualizované 12:16 Riaditeľ NASES Peter Ďurica vyzýva verejnosť, aby ľudia začali s úradmi komunikovať elektronicky. Potrebujú na to však elektronický občiansky preukaz a čítačku na takýto preukaz. Všetky tieto opatrenia je možno realizovať na stránke slovensko.sk.

Tlačová konferencia riaditeľa Petra Ďuricu a Jaroslava Kmeťa

Aktualizované 11:50 Rokovanie vlády sa skončilo. Bude následovať tlačový brífing ministerky Denisy Sakovej, Miroslava Lajčáka a pravdepodobne aj hlavného hygienika Jána Mikasa. Po ňom sa rokovanie pozvoľna zmení na rokovanie ústredného krízového štábu.

Atmosféra na úrade vlády po ukončení rokovania

Po skončení rokovania vlády prebehli diskusie o návrate občanov na Slovensko, kusoch techniky v armáde. Predbežná karanténa môže podľa Pellegriniho trvať 14 dní, no pokojne sa môže natiahnuť podľa situácie aj na 2 mesiace. Vláda podľa našich informácií predbežne nepredpokladá so zavedením celoplošnej karantény .

Predseda správy štátnych hmotných rezert Kajetán Kičura

Návrhy, ktoré dnes kabinet schvaľuje

Informácia o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, predkladá ju predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini. Výsledok rokovania bol vládou vzatý na vedomie

Návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 , predložil ho Pellegrini ako poverená osoba vedením rezortu zdravotníctva a bol schválený

, predložil ho Pellegrini ako poverená osoba vedením rezortu zdravotníctva a Núdzový stav, ktorý od pondelka platil pre štátne nemocnice, sa od 19. marca rozšíri na všetky segmenty , ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo

Návrh na centrálnu koordináciu IT vo verejnej správe v rámci spoločného postupu a riadenia súvisiacich aktivít s prijatými opatreniami v oblasti šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) , predložil ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, bol rovnako schválený

, predložil ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov , predložil ho minister financií Ladislav Kamenický, bol schválený s pripomienkami

, predložil ho minister financií Ladislav Kamenický, Informácia o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, predkladá ju minister hospodárstva Peter Žiga. Výsledok rokovania bol tiež vládou vzatý na vedomie

Pracovníci zdravotníckych subjektov nebudú môcť neprísť do práce či vyhlásiť štrajk

Podľa schváleného uznesenia na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa platnosť núdzového stavu týka všetkých držiteľov povolenia na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby.

Rozsah je rozšírený aj na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a subjekty, ktoré s týmto úradom majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, takisto núdzový stav platí aj pre pohrebné služby. Pracovníci spomínaných úradov a inštitúcií zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk.

Príchod ministrov na mimoriadne rokovanie vlády

Pellegrini pred príchodom informoval o ďalších prípadoch

Pellegrini medzičasom informoval o novopotvrdených ôsmich prípadoch. "Môžem skonštatovať, že sme prekročili hranicu sto. Máme evidovaných 105 pozitívne testovaných pacientov," povedal pred rokovaním vlády premiér Pellegrini.

Opatrenia, o ktorých by mala podľa Petra Čecha z SaS dnes rokovať vláda:

1.rokovania s bankami, aby odložili odklad splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické osoby, teda bežných ľudí, ale aj pre právnické osoby. Bankám by na oplátku odpustilo platenie bankového odvodu. (Ako rýchlo sa ukázalo to, čo sme hovorili pri boji proti zvýšeniu bankového odvodu - Slovensko potrebuje silné banky, pretože sú chrbticou ekonomiky!)

2. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) bude poskytovať krátkodobé úvery pre vybrané sektory s jednoduchšími podmienkami a pravidlami. Ide napríklad o sektor pohostinstiev, reštaurácií, myslia sa tým aj vývarovne. Má ísť o bezúročné úvery od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Je na to vyčlenených zatiaľ 10 miliónov eur.

3. Vyčlenenie peňazí prostredníctvom Slovenského investičného holdingu (SIH) a Európskej investičnej banky (EIB) na podporu investovania v súkromnom sektore.

4. Upraví sa možnosť odpisu daňovej straty, napríklad by sa to nelimitovalo žiadnou lehotou (dnes sa odpisuje rovnomerne počas 4 po sebe nasledujúcich rokov).

5. Plošný odklad daňových priznaní k dani z príjmu pre všetkých daňovníkov, a to o tri mesiace do konca júna.

6. Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov za marec, apríl, máj, tieto platby by sa potom rozložili na ďalších 18 mesiacov.

7. Oslobodenie výplat zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu. Tento režim by platil pre zamestnávateľov, ktorí musia mať rozhodnutím štátu zatvorené prevádzky alebo evidujú výpadky objednávok.

8. Výrazné zjednodušenie podmienok na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta. Upraví sa to tak, aby to pomohlo aj malým podnikateľom a živnostníkom.

9. Isté obdobie by štát financoval takzvanú TPS, aby sa znížila cena elektrickej energie.

10. Podpora diskusie na európskej úrovni, aby sa umožnilo čerpanie terajších eurofondov na krytie dosahov krízy, aby boli viac flexibilné.

11. Zmena v podmienkach OČR: Napríklad, ak má dieťa dvoch rodičov, jeden zostane na špeciálnej PN, dostáva 80 % priemerného platu, od prvého dňa by platila péenku Sociálna poisťovňa. Alebo ak má dieťa jedného rodiča, alebo obaja rodičia sú zdravotníci, alebo pracujú v nepretržitých prevádzkach a nemôžu opustiť pracovné miesto, mohol by štát prideliť 600-eurový voucher, ktorý by na mesiac hradil opatrovateľku pre toto dieťa.

12. miernenie postihu pre dovozcov suroviny na výrobu z tretích krajín: Dnes podnikateľ pri dovoze tovaru z tretích krajín, napríklad z Číny, musí zaplatiť colný dlh (clo + DPH) do 10 dní, inak mu môže daňový úrad uložiť okamžite exekúciu na účet. Návrh je, aby sa táto lehota predĺžila na 30 alebo 40 dní.

13. Štát zmierni postup pri udeľovaní pokút, nebude spoločnostiam ukladať pokuty, ak nemôžu načas splniť verejnú zákazku. Zároveň obmedzí kontroly podnikov a podnikateľov. Napríklad obmedzí kontroly typu, či podnikateľ má dostatočnú teplotu v chladničke a podobne.

Doterajšie opatrenia vlády

Čo sa týka dopravy, ministerstvo zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od 13. marca 2020 sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Nariadenia sa týkajú viacerých druhov dopravy, pričom sa zatvorila aj väčšina hraničných priechodov.

Zatvorili sa všetky prevádzky okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

5. predajní novín a tlačovín,

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Premiér Peter Pellegrini vyzýva na zodpovednosť na sociálnej sieti. Pripomína aj na blížiace sa vyplácanie sociálnych dávok. "Ľudia budú musieť strpieť niektoré situácie na slovenských poštách, možno aj dlhé rady," hovorí Pellegrini vo videu.