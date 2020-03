KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku pribudlo 8 prípadov: Počet nakazených prekročil stovku

na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 105 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

polícia už riešila viac ako 250 prípadov nezodpovedných Slovákov

od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí

Povinná karanténa platí aj pre rodinných prílušníkov žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

10:57 Bratislavská Rača zriadila krízové linky pre seniorov

Mestská časť Bratislava - Rača zriadila dve krízové linky pre seniorov za účelom chrániť a podporiť najstaršie obyvateľky a obyvateľov Rače. Linky fungujú denne od pondelka do nedele od 8:00 do 20:00 na číslach 02/ 3211 3333 a 02/ 3211 4433. Slúžia výhradne račianskym seniorom, ktorí v čase mimoriadnych opatrení a v rámci prevencie pred koronavírusom potrebujú pomoc. Informuje o tom Mestská časť Bratislava - Rača na webovej stránke.

10:54 Polícia od 13. 3. realizovala viac ako 250 prípadov vo veci mimoriadnej situácie

Policajtmi bolo od 13. marca zrealizovaných viac ako 250 prípadov v súvislosti s mimoriadnou situáciu na Slovensku a šírením nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Porušenie lekárom stanovej karantény odhalili policajti v 149 prípadoch. Priestupky boli podľa polície odstúpené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Polícia taktiež zistila porušenie zákazu otvorených reštaurácií či barov v 101 prípadoch. "Boli odstúpené na RÚVZ, ktorý je oprávnený ich prejednať a sankcionovať," poznamenala polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Banská Bystrica začalo v jednom prípade trestné stíhanie vo veci šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, uvádza polícia. V jednom prípade bol realizovaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Podozrenie z trestného činu rieši KR PZ Nitra. Policajti pripomínajú, že v prípade šírenia poplašnej správy je potrebné zohľadniť aj priťažujúcu okolnosť. Tou je šírenie poplašnej správy za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti. "Toto má vplyv na výmeru trestnej sadzby," hovorí polícia. Dodáva, že priťažujúca okolnosť sa vzťahuje na každého páchateľa, akéhokoľvek trestného činu, ktorého sa dopustil od 12. marca, keď bola vládou vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenska.

10:51 Firmy a jednotlivci na boj s koronavírusom vyzbierali už takmer 400-tisíc eur

Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk naplno rozbehla systém koordinovanej pomoci so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Cez výzvu, ktorá vznikla s cieľom koordinovať a spájať žiadateľov o pomoc s možnými darcami, sa do dnešného dňa podarilo od firiem ale najmä jednotlivcov vyzbierať už takmer 400-tisíc eur.

10:45 Nemocnica v Trnave bude prichádzajúcich pacientov vyšetrovať najskôr v stane

Fakultná nemocnica v Trnave bude prichádzajúcich pacientov triediť v stane, ktorý dnes na parkovisku v jej blízkosti postavili hasiči. Podľa medicínskeho riaditeľa nemocnice Viliama Vadrnu pôjde o filter, ktorého úlohou je ochrana zdravotníckeho personálu. Ďalej do nemocnice sa dostanú len tí pacienti, ktorí prejdú cez prvotné vyšetrenie v stane.

Zdroj: FB/Fakultná nemocnica Trnava

10:32 Prerušenie výroby v automobilkách ovplyvní aj dodávateľskú sieť, zasiahnuť môže aj lokálnych výrobcov

Prerušenie výroby v automobilkách pôsobiacich na Slovensku bude mať výrazný dopad aj na ich dodávateľskú sieť. "Aj ked slovenskí subdodávatelia nedodávajú iba pre štyroch slovenských výrobcov, predsa medzi nimi a našimi výrobcami existuje istá úmera. Takže so zatvorením výrobcov príde následne aj k rýchlemu alebo postupného zatvoreniu závodov subdodávateľov, hlavne v priemyselných parkoch v okolí Bratislavy a Trnavy," uviedol koordinátor Divízie subdodávateľov Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

10:28 Testy štyroch pacientov v humenskej a svidníckej nemocnici boli negatívne

V humenskej a svidníckej nemocnici zatiaľ zaevidovali po dvoch pacientoch s podozrením nákazy koronavírusom. Testy ani u jedného z nich ochorenie COVID-19 nepotvrdili. Ako uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, obe nemocnice, ktoré do siete patria, nemajú vlastné infektologické pracoviská, preto sú v prípade potreby pacienti s podozrením na prítomnosť koronavírusu po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva transportovaní do najbližších nemocníc v Michalovciach, prípadne v Prešove. Vo svidníckej nemocnici túto možnosť zatiaľ nepotrebovali využiť.

10:20 Nemocnica obmedzila a reguluje vstup pacientov do areálu

Nemocnica Levice sprísnila opatrenia týkajúce sa organizácie a chodu nemocnice. Obmedzila a reguluje vstup pacientov do nemocnice. „Na vstup do areálu je určený iba hlavný vchod pre pacientov a zamestnancov nemocnice. Vjazd motorových vozidiel do areálu nemocnice je obmedzený, dnu môžu iba sanitky, zásobovanie, zamestnanci nemocnice, prípady pôrodov a pacienti na urgentný príjem,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorej členom je levická nemocnica. Pri hlavnom vstupe na polikliniku je pacientom, ich sprievodu a zamestnancom kontrolovaná telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta.

10:05 Na Slovensku pribudlo 8 nových prípadov

70 prípadov bolo vyšetrených dnes s výsledkom negatívnym. Informoval o tom Peter Pellegrini s tým, že 1886 bolo doteraz vyšetrených s negatívnym výsledkom.

9:57 NOÚ od stredy rozširuje hygienické opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom

Národný onkologický ústav (NOÚ) v súvislosti s novým koronavírusom rozšíril od stredy hygienické opatrenia. Ich cieľom je chrániť nielen onkologických pacientov, ale aj zdravotnícky personál. Informovala o tom špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová. "Urobíme maximum pre to, aby sme v novom režime dokázali fungovať čo možno najkomfortnejšie," uviedlo vedenie onkológie s tým, že obmedzenia sa dotknú napríklad úpravy ordinačných hodín vo všetkých ambulanciách od 7.45 do 12.30 h či uzavretia prevádzky bufetov.

Zdroj: SITA

9:55 Pri strážení hraníc majú policajtom pomáhať aj vojaci s technikou

Príslušníci Ozbrojených síl SR spolu s leteckou a pozemnou technikou, člnmi alebo technickými prostriedkami spravodajstva a prieskumu by mali byť k dispozícii Policajnému zboru v boji proti nelegálnym aktivitám na hraniciach a pohraničných oblastiach. Uvádza sa to v Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR z dielne rezortu vnútra.

9:50 Polícia naživo monitorovala situáciu na diaľnici D1 a D2 a na hraničných priechodoch na území Bratislavského kraja.

9:30 V žilinskej nemocnici zaviedli povinnú kontrolu prichádzajúcich osôb

Všetci pacienti, návštevníci i sprevádzajúce osoby vstupujúce do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline musia prejsť povinnou kontrolou. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Vstup do nemocnice je podľa nej obmedzený na dva body, pre automobily z Nemocničnej ulice a pre peších hlavnou bránou z Ulice Vojtecha Spanyola. "Každý, kto vchádza do nášho areálu, je povinný informovať kontaktnú osobu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. Pacientovi v prípade potreby tiež meriame telesnú teplotu a ak sa preukáže, že môže byť rizikový, usmerníme ho tak, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy a zabezpečili sme všetky karanténne a preventívne opatrenia," vysvetlil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

9:15 V Rooseveltovej nemocnici je potvrdený u piatich pacientov s koronavírusom

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici je na Oddelení infektológie hospitalizovaných už päť pacientov s potvrdeným koronavírusom. Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, nie všetci sú obyvateľmi Banskej Bystrice, keďže sem prichádzajú na vyšetrenie ľudia z celého kraja. Prvého pacienta s týmto ochorením prijala nemocnica 13. marca. Diagnostiku vzoriek na COVID-19 od nedele 15. marca vykonáva už aj banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Odbore lekárskej mikrobiológie.

„Kapacita laboratória je približne 100 vzoriek denne. Ďalšie odborné útvary RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pracujú v obmedzenom režime a v maximálnej možnej miere sa snažia zodpovedať na otázky obyvateľov v nadväznosti na situáciu v Slovenskej republike, pričom koordinujú svoju činnosť s Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Doposiaľ sa testovalo 51 vzoriek,“ doplnil regionálny hygienik RÚVZ v Banskej Bystrici Cyril Klement.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Rooseveltova nemocnica podľa jej generálnej riaditeľky Miriam Lapuníkovej prijíma potrebné opatrenia už od konca januára. „Opatrenia majú zabezpečiť, aby sme zdravotnú starostlivosť pacientom poskytovali bezpečne a zároveň chránili aj zdravotnícky personál. Nemocnica má oddelenie infektológie, kde sú hospitalizovaní a izolovaní všetci pacienti s podozrením aj s potvrdeným ochorením COVID-19,“ uviedla riaditeľka s tým, že v tomto týždni odložili plánované chirurgické výkony.

Pacientom s akútnym zdravotným stavom adekvátna zdravotná starostlivosť podľa riaditeľky bude poskytnutá. „Snažíme sa znížiť pohyb osôb v priestoroch nemocnice na minimum. Pacientom pri vstupe na oddelenie urgentného príjmu meriame telesnú teplotu a ich vstup koordinuje strážna služba, pričom pacienti s podozrením na COVID-19 sú smerovaní samostatným vstupom rovno do izolácie. Prosíme pacientov, aby sa v nemocnici správali zodpovedne, racionálne, dôsledne dodržiavali pokyny personálu a najmä uvádzali presné a pravdivé údaje o svojej anamnéze,“ dodala Lapuníková.

9:05 Komplikácie v doprave Bratislavy

V súvislosti s opatreniami, ktoré sú vykonávané na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo - Rajka, je znížená priepustnosť nákladnej dopravy. Vznikajú tak na diaľnici D1, D2 a D4 kolóny. Informovala o tom bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. „Vodičov preto vyzývame, aby sa vyhli úseku diaľnice D2 od Stupavy do Bratislavy a využili predovšetkým cesty 1. a 2. triedy a miestne komunikácie - Lamačskú cestu, Jána Jonáša," uviedla hovorkyňa.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Kamióny blokujú cesty do hlavného mesta a aj priamo v Bratislave. Tvoria sa kolóny a cesty sú neprejazdné. Ako uviedla bratislavská krajská polícia, kamionisti svojim nezodpovedným prístupom, nerešpektovaním pokynov policajtov blokujú na diaľniciach D1, D2, D4 všetky jazdné pruhy a znemožňujú tak jazdu ostatným účastníkom cestnej premávky a záchranárskym zložkám. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v prípade nerešpektovania a neuposlúchnutia pokynov policajti pristúpia k represívnym opatreniam a to zadržiavaniu vodičských preukazov.

9:00 Mestská hromadná doprava je v Trenčíne od stredy v meste zadarmo

Cestovanie v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Trenčíne bude od stredy bezplatné. Vyplýva to z dohody mesta Trenčín so spoločnosťou SAD Trenčín. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, MHD jazdí v obmedzenom režime, vzhľadom na snahu o minimalizovanie počtu ľudí v autobusoch MHD, posilnili spoje do priemyselného parku. „Povinnou výbavou pri vstupe do autobusu je rúško alebo iná ochrana tváre a rukavice. Na vstup a výstup je potrebné využívať iba len stredné a zadné dvere, zakázané je využívať prvé dva rady sedadiel,“ doplnila hovorkyňa.

8:50 Polícia vyzýva nezodpovedných kamionistov, aby rešpektovali zákon

Bratislavská polícia vyzýva vodičov kamiónov, aby dodržiavali zákon o cestnej premávke, po diaľnici jazdili len v pravom jazdnom pruhu a plne rešpektovali pokyny policajtov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Dodal, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v prípade nerešpektovania a neuposlúchnutia pokynov policajti pristúpia k represívnym opatreniam, a to zadržiavaniu vodičských preukazov. "Svojim nezodpovedným prístupom, nerešpektovaním pokynov policajtov blokujú na diaľniciach D1, D2, D4 všetky jazdné pruhy a znemožňujú tak jazdu ostatným účastníkom cestnej premávky, záchranárskym zložkám. Spôsobujú úplnú neprejazdnosť komunikácií ako aj prejazd Bratislavou," podotkol Szeiff.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

8:45 Nemocnica vo Svidníku zriadila pre nový koronavírus samostatné pracovisko

Pre pacientov s podozrením na nový koronavírus svidnícka nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor s osobitným vstupom. Nachádza sa v priestore chirurgickej ambulancie, na prízemí pri pohotovostnom vstupe. Informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia. Pacienti, ktorí budú potrebovať chirurgické ošetrenie, sa môžu podľa jej slov hlásiť priamo na chirurgickom oddelení. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu bezpečnosti pacientov v nemocnici počas bežného pracovného času od stredy otvorený iba jeden hlavný vstup do nemocnice. Verejnosť má vstup do budovy povolený len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos.

8:40 Lekárom z dvoch nemocníc v Prešovskom kraji odovzdal kraj prvé ochranné pomôcky

Lekári z dvoch nemocníc v Prešovskom kraji dostali od Prešovského samosprávneho kraja (PSK) plášte a polomasky, ktoré im majú pomôcť zvládnuť situáciu s nedostatkom základných ochranných pomôcok. V utorok (17. 3.) ich dostali lekári z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove a Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Samospráva odovzdala prešovskej nemocnici 29 kusov masiek, polomasiek, filtrov a 300 kusov ochranných plášťov. Ľubovnianskej nemocnici zas pridelila 200 kusov ochranných plášťov. Uvedené prostriedky distribuovala nemocniciam vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov. Celková výška týchto ochranných prostriedkov pre dve nemocnice v kraji predstavuje sumu 7568,34 eura.

Zdroj: TASR – František Iván

8:35 Vo Fakultnej nemocnici Trenčín zavreli bočné vchody, pri vstupe do nemocnice merajú teplotu

Fakultná nemocnica (FN) Trenčín sprísnila bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu. Do nemocnice sa dá dostať iba jedným vchodom, pacientov triedia. Ako informovala FN Trenčín na svojej webovej stránke, s účinnosťou od stredy zavádza nemocnica triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, a to vrátane zamestnancov nemocnice. „Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté,“ informuje FN.

​8:30 Vláda sa dnes bude zaoberať situáciou, týkajúcou sa šírenia nového koronavírusu v SR

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.