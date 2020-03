KORONAVÍRUS mení aj mediálne správanie, prieskum eviduje nárast sledovanosti spravodajských kanálov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - So vzrastajúcou intenzitou boja proti koronavírusu na Slovensku narastá konzumácia médií, a to najmä v prípade spravodajských kanálov. Vyplýva to z elektronického crosmediálneho merania médií adMeter prieskumnej agentúry Median Sk. Ako informoval Michal Mislovič z Median Sk, podľa merania postupne narastá čas strávený s elektronickými médiami. Z priemerne strávených šesť a pol hodín pred zavedením jednotlivých opatrení vzrástol čas s médiami medzi jednotlivými médiatypmi na viac ako sedem hodín denne. V nedeľu 15. marca dosiahol strávený čas s médiami svoje maximum, a to necelých sedem a pol hodiny.