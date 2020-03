KORONAVÍRUS Prvý zdravotnícky materiál z miliónových zmlúv s firmou Lacorp by mal doraziť v pondelok

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Prvé dodávky zdravotníckeho materiálu z Číny, na základe zmlúv za desiatky miliónov eur, ktoré Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela so spoločnosťou Lacorp, by sa mali na Slovensko dostať v pondelok budúci týždeň. Celý objem zazmluvneného materiálu z oboch uzatvorených zmlúv, pozostávajúci z ochranných masiek, respirátorov, ochranných oblekov, okuliarov, rukavíc a aj rýchlotestov na koronavírus, by mohol na Slovensko doraziť do konca budúceho týždňa. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii predstaviteľ spoločnosti Lacorp Daniel Lukáč.