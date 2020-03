ONLINE Deň D pre novú koalíciu odštartoval! Kiska u Čaputovej, vládu by chcel bez Kollára

Igor Matovič sa dnes o 12:00 stretne s Andrejom Kiskom za účelom rokovania o vytvorení novej vlády v Hoteli Devín

Zuzana Čaputová zároveň príjme o 10:00 Andreja Kisku (Za ľudí), o 11:00 Richarda Sulíka (SaS) a o 13:30 Borisa Kollára (Sme rodina)

ak prezidentke potvrdia vstup do budúcej vlády, Matovič dostane od Čaputovej poverenie na zostavenie vlády

Matovič sa v nedeľu stretol s Richardom Sulíkom u neho doma a v pondelok s Borisom Kollárom na Bratislavskom hrade

predseda OĽaNO priznal, že chce posty vo vláde rozdeliť v pomere 8-3-2-2 podľa volebného zisku strán

SaS na tlačovke predstavila svoj poslanecký klub

Kiska by si vedel vládu predstaviť skôr bez Borisa Kollára

VIDEO Richard Sulík u Zuzany Čaputovej

VIDEO Andrej Kiska po rokovaní s prezidentkou

VIDEO Stretnutie Andreja Kisku so Zuzanou Čaputovou

ONLINE

11:04 Richard Sulík prišiel do prezidentského paláca za Zuzanou Čaputovou.

Zdroj: Topky/Maarty

11:02 Igor Matovič má zahltený mobil e-mailami a SMS správami.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

10:34 Za ľudí bude mať vo štvrtok predsedníctvo. "Dnes to bude len informatívny charakter a budem pánu Matovičovi klásť veľa otázok," hovorí Kiska. Kiska povedal, že by si skôr vedel predstaviť vládu bez Borisa Kollára . "O tom sa budeme musieť porozprávať s Igorom Matovičom," pokračuje Kiska.

Zdroj: Topky/Maarty

10:33 Andrej Kiska začal brífing. Kiska chce vládu, ktorá bude mať morálny kredit a chce zastupovať aj záujmy strán, ktoré sa do parlamentu nedostali. Kiska chce klásť Matovičovi otázky ohľadom štýlu vládnutia, prístupu vlády k hodnotovým otázkam či záväzností rôznych referend.

Zdroj: Topky/Maarty

10:28 Sulík nepozná úzus, že víťazná strana má rezort financií, ale pozná úzus, že víťazná strana má premiéra.

10:12 Sulík verí, že SaS bude spoľahlivý a stabilný partner s liberálnym názorom. "Nebudeme hrať žiadne hry," skonštatoval. Martin Klus bude nominantom na podpredsedu národnej rady.

Tlačová konferencia SaS:

10:09 Hoci medzi poslancami stojí aj poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, tá napokon ale avizuje, že sa vráti do Bruselu a do nového parlamentu nenastúpi. Šéfka poslaneckého klubu bude aj naďalej Anna Zemanová. Podpredsedom bude Roman Foltín.

10:08 Začína tlačová konferencia SaS. Liberáli predstavujú nový poslanecký klub.

09:59​ Kiska prišiel do prezidentského paláca tiež s kyticou kvetov.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

09:52 Matovičovci už avizujú krátky brífing spolu s Andrejom Kiskom v Hoteli Devín ihneď po stretnutí oboch lídrov, ktoré prebehne o 12:00.

09:51 Hovorkyňa SaS pre Topky potvrdila, že tlačová konferencia predsa len bude. "Riešime túto situáciu a v dôsledku výpadku prúdu sa snažíme nájsť svetlejšiu miestnosť, ale tlačová konferencia určite bude," potvrdila Katarína Svrčeková.

09:44 Tlačová konferencia SaS sa možno neuskutoční. Na celej ulici vraj vypadol elektrický prúd. Liberáli mali na svojej tlačovke predstaviť svoj poslanecký klub.

09:31 Kiska by sa mal už o desiatej dostaviť do prezidentského paláca za Zuzanou Čaputovou.

08:53 Matovič vyzýva ľudí, aby neverili hoaxom o vládnych postoch. Zatiaľ s určitosťou hovorí len o svojej stoličke, ak sa mu podarí zložiť vládu. "Zatiaľ je len jedno miesto jasné a určil ho v sobotu najvyšší sudca - ak sa mi podarí vládu zostaviť, premiérom bude igor z Trnavy. Všetko ostatné je úplne otvorené," píše Matovič v rannom statuse.

Ľudia rozhodli o lídrovi Matovičovi

Ešte počas začiatku volebnej noci bolo z prvotných exit pollov jasné, že víťazom volieb sa stane hnutie OĽaNO, ktoré vedie už vyše 10 rokov Igor Matovič. Premiérske ambície sú teda na mieste a líder hnutia začal oslovovať ďalšie do úvahy pripadajúce strany. Tými sú nepochybne Sme rodina, SaS a Za ľudí.

Zdroj: TASR - Michal Svítok ​

Šéf OĽaNO nasadil rýchle tempo

Matovič začal so stretnutiami s predsedami prakticky okamžite po voľbách. Najskôr sme ho v nedeľu "odchytili" cestou od Richarda Sulíka z bratislavskej Koliby. Matovič neskôr priznal, že so Sulíkom sa bavili "pri haluškách". Počas začiatku týždňa zas absolvoval stretnutie so šéfom Sme rodina Borisom Kollárom. S tým sa zas stretol na Bratislavskom hrade a neskôr vystúpili aj na spoločnom tlačovom brífingu a zdalo sa, že našli možné prieniky, aj keď Kollár prízvukoval, že rokovania sú ešte len v počiatočnom štádiu.

Matovič sa už stretol so Sulíkom, Kollárom a Čaputovou Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Benko Jr.

Matovič sa dokonca ešte v ten istý deň stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a tiež vystúpili na spoločnom mítingu s tým, že keď Matovič poskladá potrebnú väčšinu (a ukazuje sa že je to viac ako pravdepodobné), tá ho poverí zostavením vlády, z čoho prirodzene vyplýva aj funkcia premiéra. Matovič sa tak v priebehu dvoch dní dokázal stretnúť už s dvoma predsedami politických subjektov, ktoré pripadajú do úvahy a nevynechal pritom ani hlavu štátu.

Ako posledný - Kiska

Dnes má naplánované stretnutie s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom, čo bude pravdepodobne poslednou fázou prvotných rokovaní. Okrem toho sa dnes aj hlava štátu stretne najskôr s Andrejom Kiskom, Richardom Sulíkom a napokon aj Borisom Kollárom. Ak lídri prezidentke potvrdia, že chcú vstúpiť do takejto vlády, Čaputová Matoviča poverí zostavením vlády.

Matovič chce ústavnú väčšinu aj preto, aby mohli ľahšie prebehnúť zmeny v justícii. „Pre očistu súdnictva je mimoriadne dôležité zaviesť povinné nespochybniteľné previerky sudcov, aby ľudia mali pocit, keď sa vyskytnú pred súdom, že sudca nie je kúpený. To je alfa a omega,“ zdôraznil Matovič. Podľa neho je potrebné vyčistiť súdnictvo od ľudí, ktorí predávali rozsudky, ako to bolo možné vidieť z mobilnej komunikácie Mariana Kočnera. „Obávam sa, že v mobiloch ďalších skorumpovaných politikov sú dôkazy o tom, že predávali rozsudky aj ďalší sudcovia,“ poznamenal.