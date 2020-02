MIMORIADNA SCHÔDZA pár dní pred voľbami: Nájde koalícia hlasy? Poslanci rozhodnú o skrátenom konaní

parlament bude dnes opätovne hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní k sociálnym opatreniam Smeru a návrhu o zrušení diaľničných známok z dielne SNS

v piatok nebol parlament dvakrát uznášaniaschopný, preto sa nehlasovalo

šéf Smeru Robert Fico už predtým uviedol, že ak neprejde skrátené legislatívne konanie, nemá zmysel rokovať

na poslednej mimoriadnej schôdzi sa bude rokovať o Istanbulskom dohovore

Diskusiou k Istanbulskému dohovoru bude v utorok od deviatej pokračovať mimoriadna schôdza parlamentu. O desiatej by mali poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť trinásty dôchodok. Miroslav Beblavý aj naďalej tvrdí, že schôdza bola zvolaná a otvorená nezákonne. Šestica poslancov okolo Beblavého ukončila blokádu po prejave Petra Pellegriniho, počas ktorého protestne odišli z miestnosti.

Opatrenia sme predložili kvôli opozícii

Erik Tomáš zo Smeru v jednej z diskusných relácií uviedol, že opatrenia nie sú populizmom. „Nikto nemôže povedať, že vyťahujeme sociálne opatrenia iba pred voľbami. Mali sme to v programových prioritách, ale keďže nás pravicové strany obviňovali, že sú to iba prázdne sľuby, tak sme sa rozhodli, že to presadíme pred voľbami,“ povedal Tomáš a odmietol, že schôdza je nezákonná. Zdôraznil, že Smer nekoná v sociálnej oblasti len pred voľbami.

Trináste dôchodky však boli témou už v roku 2010. „Uvedomujeme si výdavkový strop,“ vyhlásil s tým, že peniaze na navrhované opatrenia nájdu. Hovorí, že ak sa novozvolenému parlamentu nebudú páčiť, môže ich zrušiť. Za prioritu označil aj odmietnutie Istanbulského dohovoru.

Bugár a Fico si posielajú šťavnaté odkazy

Spory medzi opozičnými a koaličnými poslancami však nie sú ničím novým. Pred voľbami však prebieha boj aj medzi koaličnými partnermi. Na zadné sa postavil šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Ten nielenže rozhodol nezahlasovať za tri návrhy, ale mimoriadnej schôdze sa ani nezúčastňuje. Fico tejto jeho reakcii nerozumel a postupne si začali prostredníctvom tlačoviek posielať šťavnaté odkazy. Bugár sa na rozdiel od predchádzajúcich parlamentných volieb, jasne ohradil voči Smeru, aj keď doteraz sa nechcel vymedziť s kým do koalície pôjdu a s kým nie.

Uzavrel tzv. zmluvu s občanmi, v ktorej sa píše, že sa strana zaväzuje „nepodporiť a nevstúpiť do koalície so stranou Smer-SD“. FIco spočiatku nechápal, prečo takto Bugár koná, no postupne pritvrdil. „Máme tu zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár. Bude to božia spravodlivosť, ak sa Bugár a jeho strana po voľbách nedostanú do parlamentu,“ povedal Fico. V ďalšej reakcii mu prial, aby získal 2,99 percenta. Za pokles preferencií si môže podľa neho sám. Bugár patrične reagoval.

„Chválabohu nezáleží na tom, čo povie pán Fico. My máme svojich voličov a predpokladám, že pán Fico nás nikdy nevolil a ani teraz nebude,“ povedal Bugár. V jednej z víkendových debát uviedol, že šéf Smeru je unavený. Podľa Bugára sú sociálne opatrenia neadresné. „Pán predseda Smeru stráca súdnosť, je unavený,“ reagoval Bugár.

Neplánovaná schôdza

Februárová schôdza už nebola plánovaná, predseda parlamentu Andrej Danko ju zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov. Rokovanie mimoriadnej schôdze sa malo začať v utorok 18. februára, pre obštrukciu nezaradených poslancov ju dvakrát prerušili do ďalšieho dňa. Plénum začalo rokovať vo štvrtok (20. 2.), a to po vystúpení premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v úvode dňa. Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia, kritizovali viacerí opoziční poslanci. Schôdzu nepodporujú ani poslanci koaličného Mosta-Híd. Ak by parlament návrhy zákonov schválil, prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia zákona na to, aby jednotlivé návrhy podpísala alebo vrátila Národnej rade SR. Do parlamentných volieb ich môže aj nemusí stihnúť podpísať.