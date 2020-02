MIMORIADNA SCHÔDZA pokračuje: Blahová kričí na Richtera! O skrátenom konaní rokuje len pár poslancov

BRATISLAVA - Tretí deň mimoriadnej schôdze je za nami. Poslanci parlamentu sa konečne dostali k rokovaniu. Šestica poslancov okolo Miroslava Beblavého síce spala v parlamente, no ráno bola blokáda prerušená. Do parlamentu zavítal aj premiér Peter Pellegrini, no keď sa chystal postaviť k pultíku, poslanci ho nepustili a v sále sa spustil krik. Nakoniec rečnil z vedľajšieho provizórneho pultu, po začiatku prejavu Beblavý a spol. odišli. Prvý deň sa tak niesol v duchu skráteného legislatívneho konania, aj keď sa poslanci nie vždy vyjadrovali k téme.

blokáda parlamentu sa skončila s Pellegriniho prejavom

spor Bélu Bugára a Roberta Fica vrcholí

poslanci zatiaľ rokujú len o skrátenom legislatívnom konaní

demokratická opozícia vrátane nezaradených poslancov za PS/SPOLU sa nechystajú skrátený režim podporiť, ak to neprejde, podľa Fica nemá zmysel rokovať

Prečitajte si ONLINE z tretieho dňa mimoriadnej schôdze: Blokáda parlamentu skončila, v hre je skrátené konanie: Fico si servítky pred ústa nedáva! Nemá zmysel rokovať

NAŽIVO Mimoriadna schôdza pokračuje štvrtý deň

10:42 V rozprave zatiaľ nie je prihlásený nikto, aj keď tam bolo pôvodne niekoľko opozičných poslancov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:34 Hlasovanie o skrátenom konaní by malo byť dnes o 12:00. Rokovanie cez víkend a v pondelok podľa Danka zrejme nebude prebiehať. „Nie je na to vôľa,“ povedal. Parlament bude zrejme pokračovať až v utorok.

10:13 Blahová nazvala Richtera sociálnym dilentantom. „Vy sa smejete. Ja dúfam, že vás jedného dňa ten smiech prejde. Dúfam, že v sobotu vás ten smiech prejde,“ kričí Blahová. Richter jej oponoval.

10:04 Pri pultíku opäť kričí Natália Blahová. „Príde deň, kedy skončíte - vy Fico, Pellegrini, Richter - a k moci sa dostane niekto, koho zaujíma rodinná politika,“ povedala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:02 Danko opäť vyzval Martina Klusa, že vedie schôdzu za všetkých poslancov, aj keď je opozičník. Klus odmietol viesť schôdzu. „To je taký precedens, že niekto nechce viesť schôdzu. Ale tak... žijeme v takej dobe,“ povedal Danko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:49 Rozprava je otvorená. Prihlásených do rozpravy je niekoľko opozičných poslancov. K slovu sa teraz dostal Ondrej Dostál. „Mám pocit, že pán minister si z nás uťahuje, keď predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o zákone, ktorý má platiť až od 1. januára 2021,“ uviedol Dostál s tým, že je ešte len február a neexistuje dôvod na skrátené konanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:46 Nasleduje rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu v prípade prídavkov na deti. Návrh predkladá minister práce Ján Richter.

9:45 Rozprava k diaľničným známkam sa skončila. Návrh vlády na skrátené konanie o zrušení diaľničných známok sa má prerokovať spolu s ostatnými.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:36 V rozprave mali vystúpiť Jana Cigánikova, Veronika Remišová, Radoslav Pavelka a Ľubomír Galko. Všetci dvakrát stratili poradie, tým pádom sa toto kolo rozpravy skončilo. Do ústnej rozpravy sa prihlásil Igor Janckulík.

9:32 Rajtár odporúča stiahnuť návrh na zrušenie diaľničných známok.

9:28 K pultu sa postavil Jozef Rajtár. Na úvod si pripomenul krátkym vstupom druhé výročie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ľubomír Galko prišiel v rozprave o poradie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:25 Danko požiadal o slovo. „Ak sa tu nespraví systémová zmena, nikdy diaľnice nedobudujeme.“

9:12 „Dúfam, že nikto príčetný za tento zákon nezahlasuje,“ povedal Ivan. Jeho prejav v rozprave skončil. Poslanci teraz reagujú cez faktické poznámky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:10 „Vážení občania, odteraz sa budete všetci skladať na to, aby štát našiel nejakých 80 miliónov a presunul ich do NDS. A budú sa skladať aj tí, ktorí autá nemajú, aj tí, ktorí sa správajú ekologicky. Budú sa naň skladať aj ľudia s najnižšími príjmami,“ povedal Ivan.

9:04 K pultu pristúpil Miroslav Ivan z Demokratickej strany. Na úvod opäť obhajoval ďalších poslancov DS, ktorý sa prezentovali a pomohli tak otvoriť schôdzu. Číta dôvody, kedy môže byť schválené skrátené legislatívne konanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:01 Danko na úvod poprosil, aby opoziční poslanci zavolali svojim kolegom, aby sa dostavili do rokovacej sály. „Nerobíme nič nezákonné. Je deväť hodín a sme v práci. Ja nemám čas obvolávať poslancov,“ povedal na úvod Danko. „Pani Cigániková, pani Remišová... poprosím, aby sa dostavili. Nie sú tu? Strácajú poradie,“ povedal Danko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:56 Rokovacia sále je zatiaľ takmer prázdna, do miestnosti vošiel minister obrany Peter Gajdoš, ktorý bude predkladať zákon o zrušení diaľničných známok. Tým sa začne štvrtý deň mimoriadnej schôdze. Poslanci budú opäť v rozprave hovoriť o tom, či by mal byť tento zákona prerokovaný v skrátenom konaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanci dnes budú v parlamente debatovať o tom, či by malo byť aj zrušenie diaľničných známok predmetom skráteného legislatívneho konania. Zdá sa, že posledná mimoriadna schôdza bude naozaj napätá a o emočné prejavy zo strany koalície, ale aj opozície naozaj nebude núdza.

Blokáda bola prerušená

Miroslav Beblavý spolu s poslancami stáli pri pulte opäť po noci v parlamente. Ráno sa však po bokoch hlavného rečníckeho pultu objavili dva ďalšie provizórne pultíky. Spočiatku ich blokovali Beblavého poslanci, no ďalší nezaradený poslanec Peter Marček, ktorý pravidelne hlasuje s koalíciou, vystriehol ten správny moment. Keď sa Poliačik na chvíľu vzdialil od pultu, Marček sa tam postavil.

V rokovacej sále sedel aj premiér Peter Pellegrini, ktorý sa chystal vystúpiť s prejavom. Šestica poslancov ho však k hlavnému pultu neposlala. To sa nepáčilo koaličným partnerom ani dôchodcom na balkóne, ktorí poslancov vypískali. Nakoniec však Marček uvoľnil miesto Pellegrinimu a ten začal so svojím prejavom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Hneď na úvod mi dovoľte odsúdiť správanie opozičných poslancov, ktorí svojím divadlom urazili jeden zo štátotvorných symbolov Slovenskej republiky, ktorým je Národná rada,“ povedal na úvod. V tom sa poslanci zdvihli a protestne odišli z miestnosti.

Hanbím sa za vás opozícia

„Hanbím sa za vás opozícia. Hanbím sa za to, ako v priamom prenose odhaľujte svoju hodnotovú a štátotvornú vyprázdnenosť,“ pokračoval Pellegrini s ráznym tónom. Vyslovil presvedčenie, že voliči to koalícii PS/SPOLU vo voľbách spočítajú, pretože už dnes sú títo „herci na hranici zvoliteľnosti, a preto sú nútení robiť takéto zúfalé činy“. Protestujúcim poslancom premiér vytkol, že bivakovali v rokovacej sále a na sociálnych sieťach sa pretŕčali v ponožkách, pyžamách a spacákoch. Danko následne ocenil, že sa poslanci nedali vyprovokovať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

My sme spali na dlážke

Beblavý uviedol, že v noci spali na dlážka, aby bojovali za právny štát. „My sme dnes v noci spali na dlážke, aby sme bojovali za právny štát. Neurobili sme si zo života luxus, neboli sme so svojimi rodinami práve preto, aby sme bojovali za lepšiu budúcnosť,“ povedal Beblavý. Pellegrini podľa neho pre štát neurobil nič a vždy poberal len výhody.

Hlavnou témou bolo skrátené legislatívne konanie, poslanci rečnili mimo témy

Rozprava trvala do siedmej večera. Poslanci sa v nej mali vyjadrovať k tomu, či by mal byť trinásty dôchodok prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Pri pultíkoch sa však vyťahovali rôzne kauzy Smeru a rozprava sa týkala často úplne iných vecí. Jana Vaľová sa naťahovala k janou Cigánikovou a Natáliou Blahovou, horlivý prejav mal aj Boris Kollár a emócie neustriehol ani Ľubomír Vážny zo Smeru. Andrej Hrnčiar a Andrej Danko niekoľkokrát vyzvali poslancov, aby sa vyjadrovali k téme. Každé jedno opatrenie bude takto prerokované osobitne. Zajtra je na programe rozprava k zrušeniu diaľničných známok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak neprejde, nemá zmysel rokovať

Skrátené legislatívne konanie neplánuje podporiť žiadna zo strán demokratickej opozície vrátane nezaradených poslancov, ktorí sú členmi mimoparlamentnej koalície PS/SPOLU. Presne to je ich spoločný postup, na ktorom sa dohodli na spoločnom včerajšom rannom stretnutí. Igor Matovič však prišiel skôr a rokoval len s Trubanom a Beblavým, nezúčastnil sa ani spoločnej poobedňajšej tlačovky. Zdá sa, že to teda opäť ostane na poslancoch Demokratickej strany.

Blahová, Galko, Rajtár, Sloboda, Ivan, Pavelka a Kaščáková totiž umožnili otvorenie mimoriadnej schôdze a viacerí si preto myslia, že prispejú aj k skrátenému konaniu, ak by tak nespravili, koalícia zrejme nebude mať dostatok hlasov na jeho schválenie. V tom prípade nemá zmysel o tom rokovať. Takto sa vyjadril Robert Fico, ktorý okrem iného kašle aj na všetky výzvy Borisa Kollára či tzv. „pomoc“ poslancov DS. Keďže sa do rozpravy prihlásilo veľa poslancov, hlasovať sa bude zrejme až v pondelok. Predseda parlamentu Danko vyhlásil, že by sa nemalo rokovať do noci a ani cez víkend.

Fico vs. Bugár, spor pred voľbami pokračuje

Ešte pre pár týždňami boli ich vzťahy stabilne, pár dní pred voľbami si nevedia prísť na meno. Reč je o lídrovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi a šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Ešte pred začiatkom mimoriadnej schôdze povedal, že ju nepdoporí a členovia jeho strany sa jej nezúčastnia. Bugár dnes uviedol, že do koalície so Smerom ani s kotlebovcami určite nepôjde. Spravil tak prostredníctvom zmluvy s občanmi Slovenska, preto je to podľa neho teraz iné, ako pred štyrmi rokmi. „Zmluva Bélu Bugára a občanov Slovenska“ obsahuje aj záväzok bojovať proti „akejkoľvek forme extrémizmu a proti ľuďom, ktorí vyvolávajú napätie a potom profitujú zo strachu“.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Tlačovka pána Fica je krásny školský príklad, ako sa dá zaútočiť na niekoho, kto má iný názor,“ povedal Bugár. Ani Fico sa nenechal zahanbiť a včera v ďalšej reakcii pritvrdil. „Máme tu zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár. Bude to božia spravodlivosť, ak sa Bugár a jeho strana po voľbách nedostanú do parlamentu,“ uzavrel bývalý premiér.

Smer už na mimoriadnej schôdzi a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom strane poškodila. „Ak si niekto sám poškodil, tak to bola lenivosť Bélu Bugára a jeho ľudí v strane Most-Híd (...) Ja som presvedčený, že nebudú v parlamente a taká by mala byť božia spravodlivosť,“ dodal. Vo voľbách im podľa vlastných slov praje nie 4,99, ale 2,99 percenta hlasov voličov.