Na internete sa objavilo ďalšie VIDEO Kisku! So Šuligom riešia politiku aj pozemky

Anonymný užívateľ, ktorý zverejnil prvé video medzi členom podsvetia Reichelom a Šuligom dnes krátko po 11-tej zaslal redakciám pokračovanie. Zábery sú z neznámej kaviarne, oproti Šuligovi sedí Kiska, rozprávajú sa 12 minút. Je zrejmé, že video točí práve Šuliga. Kiska zatiaľ nereagoval. Avizovanú tlačovú konferenciu presunul z 12:00 na 15:30.

O čom sa rozprávajú?

"Či sú kradnuté alebo neukradnuté, keď osvedčené, tak ukradnuté. Koľkí majú v Tatrách také pozemky, oveľa väčšie. Keby si nebol prezident, každý na to s*re, tak si vezmi, je tak?" hovorí Šuliga. "Ja akurát chcem, že potom jak Julovi tých 2000 posunieš? Zavoláš? Niekto donesie?" pýta sa. "Nejak domyslite, však to je malá suma, to vymyslíme," odpovedá mu Kiska.

Podal trestné oznámenie

Po zverejnení prvého video podal Kiska trestné oznámenie. Tvrdil, že za jeho kompromitáciou je strana Smer. „Je to primitívne video dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické,“ reagoval Kiska. Tvrdí, že Reichela nikdy nevidel a od Šuligovej firmy kupoval pozemky na základe inzerátu uverejneného v novinách, ktorý aj v statuse uverejnil.

Za videom vidí Fica

„Robert Fico mi sľuboval pomstu a útoky, ak ho nevymenujem za predsedu Ústavného súdu – a už je to, akože anonymne, tu. Veľmi sa bojí ďalšej prehry vo voľbách, a preto som dlhodobo hlavným terčom Smeru aj v tejto predvolebnej kampani,“ napísal Kiska.

Tento týždeň vyhlásil, že očakáva aj zverejnenie druhého videa a vyzval pri tejto príležitosti Roberta Fica na predvolebný súboj. „Mne sa zdá, že v tejto krajine zodpovedám za všetko vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy, je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať, je to vec orgánov činných v trestnom konaní,“ odkázal Fico Kiskovi.

Ako kupoval pozemky od Šuligu?

Pred vyše dvadsiatimi rokmi chcel Kiska spolu s prvou manželkou kúpiť pozemok, na ktorom by si postavili rodinný dom. Našiel ho na základe inzerátu v Novom Čase, kde Šuligova firma ponúkala pozemky pod Tatrami. Keď sa dohodli, Šuliga Kiskovi povedal, že má na predaj ešte jeden pozemok. Dnes je tento pozemok všetkým dobre známy, ide o pozemok, ktorý predtým vlastnil zubár Ján Franc. Podľa rozhodnutia súdu bol nezákonne vydržaný. Zubár Franc sa s Kiskom o pozemok súdil. Miroslav Radačovský, ktorý dnes pôsobí v europarlamente za stranu ĽSNS a preslávil sa útočnými vyjadreniami na adresu Kisku ešte ako sudca krátko po procese, pred dvoma rokmi rozhodol, že Kiska musí Francovi pozemok vrátiť. Podľa rozhodnutia súdu však Kiska pri kúpe pozemku konal v dobrej viere.

Prvé video medzi Šuligom a Reichelom

Vo videu sa Šuliga a Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Šuliga bol jedným zo svedkov. Vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok a že mu „držal stranu“. Vo svojom zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.