Fico sa zastal Danka, médiá podľa neho prekročili všetky hranice

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD Robert Fico sa zastal šéfa Národnej rady SR a SNS Andreja Danka, ktorého telefonáty s Alenou Zs. zverejnili v utorok slovenské médiá. V nahrávkach nevidí nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. Alena Zs. je obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Nahrávky, na ktorých si Danko zrejme v roku 2016 dohadoval stretnutie s Alenou Zs., sa našli v telefóne Mariana K., ktorý je tiež obžalovaný v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice.

Fico na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, kritizuje médiá a telefonát medzi Dankom a Alenou Zs. označil za nevinný. "Médiá brutálnym zásahom do súkromia predsedu parlamentu prekročili všetky hranice," napísal Fico na sociálnej sieti. Za zverejnením nahrávky vidí snahu poškodiť súkromný život Andreja Danka a tiež dostať SNS mimo parlamentu.

Na nahrávke podľa Fica nie je nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. "Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nič, čo by sa dotýkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Toto je vrchol protiústavnosti," vyhlásil vo videu Fico, podľa ktorého majú právo na ochranu súkromia aj politici. O opozícii Fico hovorí ako o partii ľudí, ktorí sú schopní všetkého. Pripomenul odpočúvanie sekretárky či vodičov na ministerstve obrany v čase, keď rezort viedol Ľubomír Galko (vtedy SaS). Fico sa tiež pýta, prečo nie sú zverejnené nahrávky medzi Alenou Zs. a ďalšími politikmi. Spomína advokáta Daniela Lipšica a lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorí s ňou mali byť tiež v kontakte.

Danka sa zastal aj jeho stranícky kolega Anton Hrnko. Na sociálnej sieti označuje telefonáty za pseudoškandál. "Zrazu sa z čista jasna objavili nahrávky rozhovorov Andreja Danka s Alenou Zs. Všetci sú zaujatí obsahom rozhovorov, z ktorých nič nevyplýva, iba normálna chlapská tendencia k laškovaniu," napísal Hrnko. Za nahrávkami vidí niekoho, "komu neobyčajne záleží na tom, aby konzistentná a jednoznačná, na demokratických princípoch založená slovenská politika bola vyradená". Zároveň zdôrazňuje, že nikto nemá právo odpočúvať cudzie rozhovory a ani ich zverejňovať, ak nezakladajú podozrenie z trestného činu.

Nahrávky a prepisy zverejnili viaceré médiá. Zvukové záznamy získali z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Danko pred časom povedal, že meno Aleny Zs. mu nič nehovorí. Jeho hovorca Tomáš Kostelník v reakcii na telefonáty uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k "navádzacím a účelovým otázkam" mesiac pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa s Alenou Zs. nestretol.

Alena Zs. sa na pojednávaní v prípade Kuciakovej vraždy priznala, že komunikovala s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD), predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS), bývalým prokurátorom Reném Vanekom, predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom, predsedom opozičného hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s advokátom Danielom Lipšicom.