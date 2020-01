Kotlebovci prišli na diskusiu PS/SPOLU: FOTO Mali pripravené otázky a kričali Na stráž!

Lídri koalície PS/SPOLU Michal Truban a Miroslav Beblavý na sociálnej sieti uviedli, že sa na debatu prišlo pozrieť niekoľko členov alebo podporovateľov ĽSNS. Vstup je voľný a tak sa môže diskusie zúčastniť hocikto. ĽSNS však nenechala nič na náhodu, otázky mali vopred pripravené, časť z nich si totiž zabudli v miestnosti. Okrem toho niektorí z nich vykrikovali z publika pozdrav „Na stráž!“.

Sympatizanti ĽSNS kričali kontroverzný pozdrav

„Včera na nám na SHOW ZLOMU v Košiciach prišla aj skupina členov alebo podporovateľov ĽSNS. Vstup je voľný, čiže je to v poriadku. V poriadku ale nebolo zakričať niekoľkokrát "Na stráž!", pozdrav Hlinkovej gardy a oficiálny pozdrav Slovenského štátu, čo potvrdil aj Najvyšší súd,“ uviedol Michal Truban.

Jednej členke ich skupiny sa nepáčilo, že nemôže klásť otázky priamo. „Z praktických dôvodov používame Slido. Nemáme čo skrývať a nemáme sa čoho báť. Pozvali sme ju na pódium položiť svoje otázky a ja som jej priamo odpovedal.“ Členka skupinky sa ho spýtala niekoľko otázok, na ktoré potom odpovedal. „Členovia a členky ĽSNS totiž často hovoria, že demokrati nerešpektujú slobodu slova. Nie je to pravda. Demokracia je pre nás diskusia a sme pripravení ju v slušne vedenom dialógu brániť,“ dodal.

Niektorí sa boja ísť aj do Petržalky

Členka skupiny na pódiu položila niekoľko otázok. Na výroky Trubana, v ktorých hovoril o tom, že voliť by mali iba bohatí voliči. „Čo pre vás znamená bohatý občan? Vy ste predali svoju firmu za desať miliónov, nehovorte mi, že nie,“ spýtala sa. „Za viac,“ opravil ju Truban. „Na vašom mieste by som sa nechválila, pretože viem, že ste investovali svoje peniaze do zahraničnej firmy,“ potom sa z publika ozval pozdrav.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

„Išli by ste na Luník IX bez policajnej ochrany? Išli by ste tam priamo bez toho, aby vedeli z akej ste strany?“ Truban uviedol, že do osád chodil už predtým bez ochrany, aj keď konkrétne na Luníku nebol. „Nikdy som sa nebál ísť do osád aj normálne,“ povedal s tým, že rozumie, že sa niekto bojí do takých miest ísť, pretože sú nebezpečné. „Nemusí to byť len osada, niektorí ľudia sa boja v noci ísť aj do Petržalky. Ja som sa tak bál.“

Vopred pripravené otázky

To však nebolo všetko. Po diskusii si členovia skupiny v miestnosti zabudli papiere. Boli na nich predpripravené otázky, ktoré mali položiť, ale aj tie, na ktoré sa pýtať nemali. „Jednu vec uznám kotlebovcom: občas je s nimi sranda,“ uviedla Beblavý. „Na náš míting v Košiciach prišlo tento týždeň niekoľko členov ĽSNS s jasnými inštrukciami. Na papieri dostali otázky, ktoré nám mali položiť. Ten, kto ich poslal, ich asi nepochváli,“ napísal Truban.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Časť týchto papierov si zabudli v miestnosti. Majú tam napísané aj otázky, ktoré sa majú pýtať a okrem nich aj tie, ktoré klásť nemajú. Špeciálne upozornenie dostali na minulosť Beblavého a emisné dane. „Tieto veci ľahko vyvrátia, majú pripravené odpovede,“ píše sa v papieroch spolu s linkom na článok, kde odpovede sú.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Členka, ktorá bola na pódiu, nestihla položiť všetky otázky, preto jej odpovedali aspoň v statuse.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

„Škoda, že kotlebovci nefandia digitalizácii a životnému prostrediu. Keby si to len prezdieľali cez mobil, tak by sme ich ťažšie prichytili pri tomto „partizánskom“ čine,“ dodal Truban.